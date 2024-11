Ciclismo, muore in un incidente stradale il diciottenne belga Miel Dekien

Una nuova tragedia scuote purtroppo il mondo del ciclismo, con la notizia della morte di un giovane corridore belga in seguito ad un incidente stradale. “È con grande tristezza e dolore che comunichiamo la scomparsa a causa di un tragico incidente stradale del nostro ciclista Miel Dekien“, il comunicato ufficiale del team Air College-B-Concept.

Dekien, classe 2006, vantava buoni risultati a livello juniores sia su strada che nel ciclocross, specialità in cui aveva effettuato recentemente il suo debutto tra gli Under 23 in occasione del Koppenbergcross chiudendo 27°. Il diciottenne belga era reduce da una stagione interessante anche su strada, con diversi piazzamenti sul podio in gare giovanili nazionali.

“Rimarrai per sempre nei nostri cuori, Miel. Non ti dimenticheremo mai e siamo grati per i meravigliosi momenti trascorsi insieme. Eri e rimani per noi un ragazzo fantastico. Sentite condoglianze ai genitori, alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che sono vicini a Miel. Le parole non bastano… ovunque tu sia adesso“, si legge nella nota stampa della sua squadra.