Calcio, l’Inter sconfigge di misura l’Arsenal in Champions League. Blitz Atalanta a Stoccarda

Dopo un martedì agrodolce, quest’oggi arrivano solamente buone notizie per le squadre italiane impegnate nella Champions League 2024-2025 di calcio maschile. Nella serata odierna si è completato il quarto turno della League Phase della massima competizione continentale per club, arrivando così a metà percorso per le 36 compagini protagoniste della regular season.

Vittoria di platino a San Siro per l’Inter nel big match di giornata contro il temibile Arsenal di Mikel Arteta, che proietta i nerazzurri nel gruppo delle seconde in classifica generale a quota 10 punti (il Liverpool è l’unica squadra a punteggio pieno con quattro successi consecutivi). Decisivo per l’1-0 finale il gol su rigore di Hakan Calhanoglu quasi allo scadere del primo tempo.

Prosegue nel frattempo il periodo magico dell’Atalanta, reduce dalla strepitosa vittoria per 3-0 a Napoli e capace di esaltarsi oggi anche a livello europeo con una preziosa affermazione in trasferta a Stoccarda. 2-0 lo score conclusivo in favore della Dea, che si è sbarazzata dell’insidiosa formazione tedesca con due reti siglate nel secondo tempo da Lookman al 51′ e da Zaniolo all’88’.

Con questo risultato, i bergamaschi volano a quota 8 punti issandosi al nono posto in solitaria nella graduatoria generale della Champions League. Virtualmente in zona qualificazione tra le altre italiane anche Juventus e Milan, rispettivamente in 11ma e 20ma piazza con 7 e 6 punti, mentre il Bologna è 31° con 1 solo punto a referto e dovrà cambiare passo nelle prossime sfide per rientrare tra le prime 24.