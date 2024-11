Calcio a 5: Genzano batte Roma e va in testa! In vetta anche la Feldi Eboli

La quarta giornata della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 è ufficialmente andata in archivio. Tantissimi i gol e le emozioni generate anche da questo turno di campionato. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

L’attesissimo confronto fra il Genzano e la Roma ha visto i primi imporsi 6-2, in un duello deciso dal parziale messo a referto, dopo il vantaggio ospite iniziale, dai gol di Fusari, Micheletto e De Oliveira. Ecocity in testa a 12 punti, insieme alla Feldi Eboli, capace di spuntarla 1-0 sul Manfredonia grazie a Ugherani.

Vittorie esterne per 1-2 del Napoli, sul campo dello Sporting Sala Consilina, e della Meta Catania, 1-3 in nella tana dell’Italservice Pesaro. Affermazioni interne pesantissime per la Fortitudo Pomezia, che manda al tappeto la L84 (7-4), e per la Sandro Abate che dilaga 6-2 sul Petrarca.

Infine due pareggi: il chiusissimo 0-0 fra Benevento e Active Network e il pirotecnico 4-4 fra Cosenza e Came Treviso. Prossimo turno in agenda, infrasettimanale: si disputerà tutto fra il 12 e il 13 novembre. Piatto forte in agenda: Came Treviso-Feldi Eboli.