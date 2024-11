Belgio-Italia oggi, Nations League calcio: orario, programma, tv, streaming

Oggi, giovedì 14 novembre (ore 20.45), la Nazionale italiana di calcio disputerà il penultimo incontro della fase a gironi della Nations League 2024-2025. Gli azzurri affronteranno allo stadio “Re Baldovino” di Bruxelles il Belgio. Un mese dopo il 2-2 dello Stadio Olimpico di Roma, in un match condizionato fortemente dall’espulsione di Lorenzo Pellegrini, le due compagini si ritrovano.

Agli azzurri, in testa con 10 punti al raggruppamento (un punto di margine sulla Francia e quattro sul Belgio), basterà un punto per la qualificazione ai quarti di finale di questa competizione, in programma a marzo 2025 con gara di andata e di ritorno. Nei precedenti, Italia in vantaggio con 16 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Il bilancio in Belgio è il seguente: 5 vittorie a 3.

Luciano Spalletti ha convocato un gruppo di 23 calciatori: tra le novità, prima chiamata in Nazionale maggiore per il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, per il difensore della Juventus, Nicolò Savona e per il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella. Torna a vestire la maglia azzurra Nicolò Barella, assente dall’Europeo.

La partita tra Italia e Belgio, valida per la fase a gironi della Nations League di calcio, andrà in scena questa sera dalle ore 20.45 allo stadio “Re Baldovino” di Bruxelles. La trasmissione televisiva sarà garantita da Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

BELGIO-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO OGGI

Giovedì 14 novembre

Ore 20.45 Belgio vs Italia allo stadio “Re Baldovino” di Bruxelles – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA BELGIO-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport