Andrea Gaudenzi: “Orgoglioso che le ATP Finals siano in Italia e di incoronare Sinner n.1 del mondo”

Cerimonia del sorteggio delle ATP Finals 2024 molto attesa quest’oggi a Torino, nella sede del grattacielo di Intesa San Paolo. Il percorso dei tornei di singolare e di doppio è stato definito e questo appuntamento è chiaramente molto speciale per i colori azzurri, vista la presenza di Jannik Sinner e anche della coppia formata da Simone Bolelli e da Andrea Vavassori.

Un’Italia ambiziosa che vuole essere protagonista, puntando le proprie fiches sul n.1 del ranking e sulla coppia n.4 della Race della stagione. Presente anche il presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, soddisfatto di come gli organizzatori abbiano lavorato in avvicinamento a questo torneo e orgoglioso anche che il tutto si stia tenendo nel Bel Paese

“Felice di presentare la 55esima edizione delle Nitto ATP Finals: quella del 2023 è stata un’edizione da primato e sono convinto che in questa del 2024 batteremo tutti i record. Mi piace sottolineare la crescita incredibile del tennis, non solo in Italia ma in Europa e nel Mondo. Le Nitto ATP Finals di Torino hanno raggiunto ogni anno nuove vette e siamo entusiasti di chiudere ancora una volta la stagione con una vetrina di talenti così straordinaria. Con una folla da record e campioni fenomenali che si sono guadagnati un posto in questo prestigioso finale di stagione, ogni ingrediente è presente per un evento indimenticabile“, ha dichiarato Gaudenzi.

“Siamo orgogliosi che le Nitto ATP Finals, con 15milioni di dollari in palio, offrano il più grande premio per il vincitore del tour maschile, con 4,8 milioni di dollari assegnati a un campione imbattuto. Abbiamo scelto di intitolare i due gruppi del singolare a due grandi del passato come Ilie Nasstase e John Newcombe. A tal proposito vi preannuncio che nei prossimi giorni sarà presentato un ‘Club dei numeri uno’ – dal primo, Newcombe, a quello attuale, Sinner -, traguardo che è la massima aspirazione per un giocatore di tennis“, ha aggiunto il presidente dell’ATP.

In conclusione: “Un ringraziamento speciale ai nostri partner, in particolare alla FITP e al nostro Title Sponsor Nitto, per il loro costante sostegno. Come gioiello della corona dell’ATP Tour, questo torneo stabilisce lo standard di eccellenza, un risultato reso possibile grazie alla dedizione dei nostri partner, dei giocatori e, soprattutto, dei fan. Sono orgoglioso che questo evento sia in Italia e di incoronare Jannik Sinner come numero uno di fine anno proprio nel suo Paese”.