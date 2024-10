WTA Wuhan, Sabalenka, Gauff e Pegula avanti veloce, crollano Navarro e Krejcikova

Secondo turno del torneo WTA di Wuhan quasi agli archivi, con la sola Jasmine Paolini ancora in campo con Yue Yuan. Bene Aryna Sabalenka; la numero 1 del seeding soffre un po’ ma regola Katerina Siniakova con un doppio 6-4, nonostante conceda otto palle break in partita; poco conta quando la sua avversaria ha una seconda così inconsistente da 6/23 totale e addirittura sette doppi falli. La bielorussa se la vedrà con Yulia Putintseva, che esce vincitrice dal braccio di ferro con la numero 15 del tabellone Donna Vekic.

Vittoria schiacciante invece per Coco Gauff, che lascia solo tre giochi alla bulgara Viktoria Tomova dando continuità al suo ottimo momento dopo il successo di Pechino. Altro test europeo per lei, stavolta con Marta Kostyuk, che arriva riposata alla contesa dopo il forfait di Amanda Anisimova prima della partita.

Nella parte bassa del tabellone ok anche Jessica Pegula, che approfitta del ritiro di Anastasia Potapova quando era già sopra di un set e di un break; adesso la cinese Xinyu Wang che è uscita vincitrice dalla sfida con Lucia Bronzetti. Sempre in casa Cina, ok Qinwen Zheng che ha la meglio su Jacqueline Cristian, ora un terzo turno da prendere con le molle con Leylah Fernandez.

Ma è anche una giornata di upset inattesi: Emma Navarro conferma un momento negativo finendo ko con Magdalena Frech, che affronterà così la numero 9 del tabellone Beatriz Haddad Maia. Crolla anche Barbora Krejcikova contro la giocatrice di poco fuori dai 100 Hailey Baptiste, mentre sarà la Andreeva inattesa ad attendere una tra Jasmin Paolini e Yue Yuan: la sorella maggiore Erika ha la meglio nel derby in famiglia con Mirra, a cui lascia solo quattro giochi. Ma magari, a furia di allenarsi, conosce tutte le contromosse per tenerla a bada… per ora.

WTA WUHAN 2024, RISULTATI 9 OTTOBRE

H. Baptiste b. B. Krejcikova 6-3 7-5

D. Kasatkina b. B. Pera 6-4 1-6 6-1

Y. Putintseva b. D. Vekic 6-4 3-6 6-4

M. Linette b. L. Tsurenko 5-2 RIT.

E. Alexandrova b. A. Kalinskaya 6-4 6-7 6-1

A. Sabalenka b. K. Siniakova 6-4 6-4

M. Frech b. E. Navatto 6-4 3-6 6-3

L. Fernandez b. K. Rakhimova 6-2 5-7 7-6

C. Gauff b. V. Tomova 6-1 6-2

B. Haddad Maia b. V. Kudermetova 6-1 6-4

Xin. Wang b. L. Bronzetti 4-6 6-2 6-4

M. Kostyuk b. A. Anisimova WALKOVER

J. Pegula b. A. Potapova 6-2 2-0 RIT.

Q. Zheng b. J. Cristian 6-2 6-4

E. Andreeva b. M. Andreeva 6-3 6-1