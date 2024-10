Tre medaglie d’oro per l’Italia nei FIA Motorsport Games 2024

L’Italia conclude al terzo posto il medagliere nell’edizione 2024 dei FIA Motorsport Games 2024 ottenendo tre medaglie d’oro. Il Bel Paese si distingue in quel di Valencia concludendo alle spalle della Germania e della Spagna che hanno monopolizzato la scena con ben diciotto risultati a podio davanti al proprio pubblico.

Andrea Zivian ed il copilota Nicola Arena hanno fatto la differenza raccogliendo tutte le medaglie citate per la delegazione tricolore. La coppia, a bordo dell’Audi quattro 1981, ha vinto il Rally Storico su sterrato il venerdì prima di ripetersi anche su asfalto nella giornata seguente.

Gli azzurri, dopo aver replicato l’acuto di due anni fa contro il Regno Unito (Ernie / Anna Graham) e la Repubblica Ceca ( Vojtěch Štajf / Veronika Havelková), si sono distinti per la prima volta senza ‘terra’ precedendo gli spagnoli Antonio Sainz / Carlos Cancel e gli svedesi Christer Hedlund /Ida Lidebjer-Granberg.

La terza corona è arrivata nella classifica assoluta della categoria Rally Historic in una speciale decisiva presso il tracciato Ricardo Tormo che abitualmente accoglie l’atto conclusivo del Motomondiale. Zivian ha avuto la meglio nei confronti della Gran Bretagna di Ben Mellors ed alla Spagna di Antonio Sainz.

L’Italia ha sfiorato una vittoria con Marco Butti anche nella classe TCR. Il comasco ha vinto in pista dopo una rimonta dalla nona alla prima posizione a bordo della propria Honda che nei minuti finali ha beffato l’Argentina di Ignacio Montenegro. Purtroppo nel post gara una squalifica per auto irregolare ha modificato la graduatoria finale condannando l’Italia all’ultimo posto. Non arrivano quindi nel 2024 delle medaglie in pista, nel 2022 al Paul Ricard in F4 vinse Andrea Kimi Antonelli dominando dal primo all’ultimo giro.