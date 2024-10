Tiro con l’arco, Mauro Nespoli punta al bersaglio grosso nelle Finali di Coppa del Mondo

Due mesi dopo la conclusione dei Giochi Olimpici di Parigi, questo weekend è in programma l’ultimo grande evento internazionale della stagione outdoor per il tiro con l’arco. Da sabato 19 a domenica 20 ottobre Tlaxcala (in Messico) ospiterà infatti le Finali di Coppa del Mondo 2024, che incoroneranno i vincitori del massimo circuito mondiale all’aperto.

L’Italia verrà rappresentata da due atleti in questa edizione della kermesse, Mauro Nespoli nell’arco olimpico maschile ed Elisa Roner nel compound femminile. Settima partecipazione in carriera (la quarta consecutiva) alla World Cup Final per il 36enne nativo di Voghera, ancora alla ricerca del suo primo sigillo dopo essere salito due volte sul podio (secondo a Mosca 2019, terzo a Hermosillo 2023).

Nespoli dovrà vedersela in questo caso con i sud coreani Kim Woojin (oro olimpico in carica) e Lee Woo Seok (bronzo individuale a Parigi), il brasiliano Marcus D’Almeida (vincitore dell’ultima Coppa del Mondo), lo spagnolo Andres Temiño Mediel, il francese Thomas Chirault, l’indiano Dhiraj Bommadevara e la wild card messicana Matias Grande.

Debutto assoluto invece alle Finali di Coppa del Mondo nel compound per Roner (vincitrice delle ultime due edizioni delle Indoor World Series Finals a Las Vegas), qualificatasi grazie al successo nella tappa di Antalya e pronta ad affrontare a Tlaxcala la fuoriclasse colombiana Sara Lopez, l’estone Meeri-Marita Paas, la britannica n.1 del ranking Ella Gibson, l’indiana Jyothi Vennam, l’americana Alexis Ruiz e le messicane Andrea Becerra e Dafne Quintero.