Six Kings Slam 2024, Sinner ritrova Djokovic dopo pochi giorni. Il grande derby spagnolo tra Alcaraz e Nadal

Dopo una prima giornata che ha visto le comode vittorie di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, prosegue con le semifinali il torneo del Six Kings Slam 2024. In quel di Riad si disputano due partite decisamente affascinanti, visto che da una parte l’altoatesino ritroverà dopo pochi giorni Novak Djokovic, mentre dall’altra lo spagnolo vivrà un emozionante derby con Rafael Nadal.

Sicuramente una giornata speciale per il tennis, visto che si affrontano due generazioni: quella nuova già particolarmente splendente e che sogna di raggiungere proprio i risultati semplicemente sensazionali di quella “vecchia”. Sulla carta, viste le condizioni dei giocatori ed il loro rendimento, in finale dovrebbero andarci Sinner ed Alcaraz, ma attenzione ai due veterani, che potrebbero anche piazzare un colpo che può sicuramente definirsi a sorpresa.

Quattro giorni dopo la finale del Masters 1000 di Shanghai, Jannik Sinner e Novak Djokovic si ritrovano uno contro l’altro. In Cina è finita 7-6 6-3 in favore del numero uno del mondo, che, dopo aver vinto il primo set al tie-break, ha poi gestito abbastanza agevolmente il secondo. La sensazione è quella che in questo momento forse il solo Alcaraz abbia le qualità per fermare Sinner sul cemento, con l’altoatesino che sta veramente vincendo ogni match su questa superficie negli ultimi due mesi (persa solo la finale di Pechino).

Chiaramente dall’altra parte della rete ci sarà grande voglia di rivalsa da parte di Novak Djokovic, che per la prima volta in carriera si è trovato di fronte un avversario che in due partite consecutive non gli ha mai permesso di raggiungere palla break. Sono già tre le sconfitte consecutive (Coppa Davis, Australian Open e Shanghai) per Djokovic nei confronti con Sinner e non c’è alcun dubbio che il campione di Belgrado voglia provare ad invertire questa striscia negativa.

Emozioni decisamente speciali si vivranno in serata, con il derby spagnolo tra Carlos Alcaraz e Rafael Nadal. Quello che sembra più che mai un passaggio di consegna tra colui che è stato il meraviglioso passato del tennis iberico e colui che ormai è presente e sarà sicuramente il futuro della Spagna. I due non giocano contro addirittura dai quarti del Masters 1000 di Madrid, dove a vincere fu Alcaraz in tre set.

In precedenza era stato Nadal a vincere le due sfide giocate: la semifinale di Indian Wells nel 2022 e l’anno prima a Madrid con un perentorio 6-1 6-2, ma con Alcaraz decisamente bloccato dalla tensione della partita. Sarà poi una partita speciale per Nadal, la prima dopo l’annuncio del suo ritiro, che avverrà poi al termine della Coppa Davis. Da capire anche le condizioni fisiche del maiorchino, anche in vista degli impegni futuri con la Spagna.