Short track, Sighel e la staffetta maschile centrano un doppio quarto posto nel World Tour a Montreal

Doppio quarto posto per l’Italia nell’ultima giornata della prima tappa del World Tour di short track a Montreal. Dopo la straordinaria vittoria del quartetto femminile ieri in staffetta, oggi purtroppo la squadra azzurra non ha potuto festeggiare un altro podio, che è stato sfiorato da Pietro Sighel e dalla staffetta maschile.

Per il trentino è il secondo quarto posto stagionale dopo quello di ieri nei 500 metri. Questa volta nei 1000 metri l’azzurro non è riuscito a trovare lo spunto giusto, terminando alle spalle del vincitore, l’olandese Jens van ‘T Wout, del lettone Roberts Kruzbergs e del polacco Michal Niewinski. Sempre nella stessa gara un buon nono posto di Luca Spechenhauser, terzo nella finale B.

L’altro quarto posto è stato quello della staffetta maschile. Il quartetto composto da Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser è stato condizionato da una caduta, che ha messo così fuori dai giochi l’Italia per un posto sul podio. Vittoria per il Canada davanti a Cina ed Olanda.

Nella staffetta mista invece il quartetto azzurro (Gloria Ioriatti, Elisa Confortola, Lorenzo Previtali e Thomas Nadalini) è stato penalizzato nella finale B, terminando così al quarto posto (ottavo complessivo). La vittoria nella finale A è andata all’Olanda davanti alla Corea del Sud e al Canada.

Nelle altre gare individuali della giornata una buona prestazione da parte di Gloria Ioriatti ed Elisa Confortola nei 1500 metri, con le due azzurre che hanno raggiunto la finale B, chiudendo poi seconda e terza. Vittoria per la sudcoreana Kim Gilli davanti alla belga Hanne Desmet e alla connazionale Choi Minjeong. Nei 500 metri successo per l’olandese Xandra Velzeboer davanti all’americana Kristen Santos-Griswold e ancora alla belga Desmet.