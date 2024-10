Rugby, Italia verso i Test Match di novembre: Argentina fondamentale, Georgia da battere, suggestione All Blacks

Si avvicina il novembre ovale, con i test match autunnali che prenderanno il via questo fine settimana con Inghilterra-Nuova Zelanda e Scozia-Fiji. Dal 9 novembre, invece, in campo scenderà anche l’Italia di Gonzalo Quesada e gli azzurri affronteranno in ordine Argentina, Georgia e All Blacks. Tre sfide importanti per diversi motivi.

Il 9 novembre, con fischio d’inizio alle 18.40, a Udine l’Italia affronterà un’Argentina che si presenta in questo autunno forte di una The Rugby Championship di assoluto livello. I Pumas hanno saputo battere Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica, confermandosi ormai una squadra di altissimo livello. Sarà la sfida più probante per Lamaro e compagni, con l’Argentina che è la cartina tornasole per capire se gli azzurri possono puntare a essere un top team, o se sono ancora nel limbo tra le migliori e le formazioni di seconda fascia.

Domenica 17 novembre, con fischio d’inizio alle 14.40, a Genova gli azzurri scenderanno in campo contro la Georgia. I georgiani da anni hanno messo nel mirino l’ingresso nel Sei Nazioni e da anni chiedono di sostituire proprio l’Italia nel torneo continentale. Per questo la partita allo stadio Ferraris è la più pericolosa, perché la Georgia sulla carta è inferiore agli azzurri e Garbisi e compagni non possono permettersi un passo falso per non gettare un’ombra pesante su un 2024 sin qui molto positivo.

L’autunno ovale degli azzurri finirà sabato 23 novembre, con fischio d’inizio alle 21.00, a Torino contro la Nuova Zelanda. Un finale di 2024 molto suggestivo, con gli All Blacks che arriveranno allo Juventus Stadium in una partita dove i ragazzi di Gonzalo Quesada possono scendere in campo senza la pressione del risultato. I tuttineri sono i favoriti d’obbligo e gli azzurri dovranno dare il massimo per uscire a testa alta dal campo e provare a mettere in difficoltà una squadra che arriva a questo autunno con molti dubbi. Dubbi che Brex e compagni vorranno far crescere per 80 minuti.