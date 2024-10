Rugby femminile, in Serie A elite si riparte dalla sfida Villorba e Valsugana

È andato in scena oggi il primo turno della Serie A Femminile di rugby, il massimo campionato in rosa della palla ovale e che fin dalla prima giornata ha regalato sfide affascinanti. A partire da quella tra le campionesse in carica del Villorba e il Cus Milano, formazione che punta a conquistare qualcosa di importante quest’anno. Ecco come è andata.

Partono subito forti le campionesse in carica, che superano il Cus Milano con un netto 32-5, con le mete di Gurioli e Magatti nei primi 12 minuti a indirizzare già nettamente il match sulla strada di casa. Vittoria netta, per 39-5, anche per le finaliste della scorsa stagione, il Valsugana Padova che batte il Cus Torino.

Esordio amaro per il Volvera Rugby, che al suo primo match nel massimo campionato cede in casa per 0-38 contro la Capitolina, che così inizia la stagione marcando ben sei mete. Infine, vittoria esterna anche per il Colorno che si impone sul campo della Benetton Treviso per 0-29, con ben tre mete di Antonazzo e due di Ranuccini.

Serie A Elite Femminile – I giornata

Volvera Rugby v Unione Rugby Capitolina 0-38

Valsugana Rugby Padova v Iveco Cus Torino 39-5

Benetton Rugby Treviso v SIA MPL Rugby Colorno 0-29

Arredissima Villorba Rugby v CUS Milano Rugby 32-5

Serie A Elite Femminile – classifica

Valsugana Rugby Padova, Arredissima Villorba Rugby 5; Unione Rugby Capitolina*, SIA MPL Rugby Colorno 1*; CUS Milano Rugby, Volvera Rugby 0; IVECO Cus Torino -4*

*4 punti di penalizzazione