Rugby, Andrea Di Giandomenico responsabile dello sviluppo dei giocatori e allenatori

Ha guidato per anni la nazionale femminile di rugby, ottenendo risultati mai raggiunti da una formazione azzurra della palla ovale, lasciando un vuoto al suo addio. Un vuoto tecnico, sicuramente, ma anche un vuoto umano, essendo uno dei tecnici più empatici e positivi nel panorama rugbistico. E ora Andrea Di Giandomenico torna in pista e sarà il responsabile dello sviluppo dei giocatori e allenatori per la Fir.

Di Giandomenico, 50 anni il prossimo gennaio e come detto per 13 anni ct dell’Italdonne, rileva il ruolo da German Fernandez che continuerà a far parte dello staff tecnico dell’Italrugby come tecnico dei punti d’incontro e a coordinare il programma di transizione verso l’alto livello degli atleti provenienti dal percorso tecnico federale.

“l percorso di formazione federale ha vissuto nell’ultimo decennio una serie di implementazioni e trasformazioni, contribuendo in modo radicale alla produzione di atleti e, più recentemente, atlete in grado di collocarsi sulla scena internazionale e contribuendo al tempo stesso alla formazione di una scuola tecnica italiana” ha dichiarato Andrea.

“Ho avuto l’opportunità di essere coinvolto in vari ruoli nel progetto e sono chiaramente entusiasta all’idea di potervi contribuire, negli anni a venire, in modo ancora più concreto lavorando a stretto contatto con gli staff dei Centri di Formazione, delle Accademie e dei Club, per contribuire allo sviluppo olistico del nostro movimento. Ringrazio il Consiglio Federale e la Direzione Tecnica per la fiducia accordatami con questo incarico” le parole di Di Giandomenico.