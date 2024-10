Ranking WTA (7 ottobre 2024): Jasmine Paolini scende al n.6 mondo. Gauff in top-5

Ci sono degli aggiornamenti nel ranking WTA all’inizio di questa settimana. Il torneo 1000 di Pechino, in Cina, ha permesso a Coco Gauff di recuperare il sorriso, dopo un periodo di grandi difficoltà. La statunitense si è presa il titolo nella capitale cinese e grazie ai 1000 punti incamerati è tornata in top-5, nel caso specifico al n.4 della classifica mondiale.

Nella graduatoria che vede sempre al comando la polacca Iga Swiatek, a precedere la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Jessica Pegula, Jasmine Paolini ha perso una posizione. La toscana non è riuscita a confermare il suo status nel torneo asiatico, venendo sconfitta nel terzo turno dalla polacca Magda Linette e vedendo in questo modo allontanarsi il quarto posto della classifica, primato italiano assoluto di Francesca Schiavone in ambito femminile.

RANKING WTA (TOP-10)

1 Iga Świątek POL 9785

2 Aryna Sabalenka BLR 8716

3 Jessica Pegula USA 5945

4 Coco Gauff USA 5593

5 Elena Rybakina KAZ 5481

6 Jasmine Paolini ITA 5293

7 Qinwen Zheng CHN 4300

8 Emma Navarro USA 3698

9 Danielle Collins USA 3177

10 Barbora Krejčíková CZE 3161

Detto di Paolini, alle sue spalle la n.2 d’Italia è Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana sta cercando di mettersi alle spalle i problemi fisici che in un modo o nell’altro la stanno condizionando e l’obiettivo è quello di concludere il 2024 nel miglior modo possibile. Cocciaretto è n.54 davanti a Lucia Bronzetti (n.85) e a Sara Errani (n.88) che chiude il gruppo delle nostre portacolori in top-100. Da segnalare l’ascesa di Giorgia Pedone, da questa settimana n.183 del ranking WTA.

TOP-10 AZZURRE

6. Jasmine Paolini 5293

54. Elisabetta Cocciaretto 1048

85. Lucia Bronzetti 819

88. Sara Errani 795

112. Martina Trevisan 648

158. Lucrezia Stefanini 480

183. Giorgia Pedone 394

205. Nuria Brancaccio 353

316. Nicole Fossa Huergo 194

341. Camilla Rosatello 179