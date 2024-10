Quando inizia la Coppa America femminile? C’è Luna Rossa! Programma, orari, tv, streaming

La America’s Cup femminile è una delle grandi novità del panorama sportivo in questa stagione: per la prima volta nella storia è stata organizzata una manifestazione riservata alle donne nell’ambito della competizione sportiva più antica al mondo. Le veliste gareggeranno a Barcellona (Spagna) a bordo degli AC45, ovvero le stesse barche usate durante la Youth America’s Cup (vinta da Luna Rossa) e non gli AC75 che si stanno adottando nella America’s Cup assoluta.

Luna Rossa è stata inserita nel gruppo A insieme ai sodalizi che stanno partecipando alla America’s Cup assoluta: le neozelandesi di Team New Zealand, le britanniche di Athena Pathway (l’emanazione di INEOS Britannia), le svizzere di Alinghi, le statunitensi di American Magic, le francesi di Orient Express. Nell’altro girone sono presenti le spagnole di Sail Team BNC, le olandesi di Jajo Team, le canadesi di Concord Pacific, le tedesche di AC Team, le svedesi di Swedish Challenge, le australiane di Andoo Team.

Si disputeranno otto regate di flotta per ogni raggruppamento, le prime tre classificate passeranno alla seconda fase, dove verranno determinate le due compagini che si contenderanno il trofeo. La competizione inizierà sabato 5 ottobre con le qualification series, che si concluderanno il 9 ottobre. la Final Series è prevista per l’11 ottobre, mentre il match race che assegnerà il trofeo andrà in scena il 13 ottobre. Di seguito il calendario completo della America’s Cup femminile.

CALENDARIO AMERICA’S CUP FEMMINILE

5-9 ottobre Qualification Series

11 ottobre Final Series

13 ottobre Match Race Final

PROGRAMMA AMERICA’S CUP FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.