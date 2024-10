Quando inizia il Mondiale di scacchi 2024? Ding Liren-Gukesh: programma, orari, tv, streaming

Si terrà a Singapore, per la prima volta nella storia, il match valevole per il Campionato del Mondo di scacchi. Dal 25 novembre al 13 dicembre (qualora necessario) Ding Liren difenderà il titolo conquistato nella primavera del 2023, il primo dalla rinuncia volontaria di Magnus Carlsen. Di fronte a lui ci sarà Dommaraju Gukesh, più noto come D Gukesh, il più giovane vincitore della storia del Torneo dei Candidati.

Non potrebbero essere più diversi i momenti dei due contendenti. Il cinese Campione del Mondo in carica è uscito dalla top 20 mondiale a seguito di una serie di risultati negativi recenti, mentre al contrario Gukesh sta rapidamente scalando tutte le gerarchie degli scacchi. Il paradosso è che, pur essendo entrato nei primi 5 della lista FIDE, non è neppure il primo degli indiani ad oggi: quel ruolo spetta ad Arjun Erigaisi. Gukesh, ad ogni modo, è stato dominante alle Olimpiadi Scacchistiche, chiuse con una performance ELO sbalorditiva, di 3056, la migliore su tutto l’arco dei partecipanti. Il format nelle sue parti base: 14 partite, sul 7-7 si va agli spareggi, vince chi arriva per primo a 7,5.

Il confronto per il Campionato del Mondo tra Ding Liren e D Gukesh inizierà da lunedì 25 novembre con fine teorica prevista il 12 dicembre senza spareggi, il 13 con. Tutte le partite avranno inizio alle 10:00 italiane. Non è prevista alcuna diretta tv, ma la diretta streaming verrà assicurata dalle maggiori piattaforme scacchistiche a partire dai canali YouTube e Twitch ufficiali di FIDE e Chess.com. Maggiori dettagli saranno resi noti in seguito.

CALENDARIO DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024

Lunedì 25 novembre

Ore 10:00 Prima partita

Martedì 26 novembre

Ore 10:00 Seconda partita

Mercoledì 27 novembre

Ore 10:00 Terza partita

Giovedì 28 novembre – Giorno di riposo

Venerdì 29 novembre

Ore 10:00 Quarta partita

Sabato 30 novembre

Ore 10:00 Quinta partita

Domenica 1° dicembre

Ore 10:00 Sesta partita

Lunedì 2 dicembre – Giorno di riposo

Martedì 3 dicembre

Ore 10:00 Settima partita

Mercoledì 4 dicembre

Ore 10:00 Ottava partita

Giovedì 5 dicembre

Ore 10:00 Nona partita

Venerdì 6 dicembre – Giorno di riposo

Sabato 7 dicembre

Ore 10:00 Decima partita

Domenica 8 dicembre

Ore 10:00 Undicesima partita

Lunedì 9 dicembre

Ore 10:00 Dodicesima partita

Martedì 10 dicembre – Giorno di riposo

Mercoledì 11 dicembre

Ore 10:00 Tredicesima partita

Giovedì 12 dicembre

Ore 10:00 Quattordicesima partita

Venerdì 13 dicembre

Ore 10:00 Eventuali spareggi

PROGRAMMA DING LIREN-GUKESH, MONDIALE SCACCHI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FIDE, Chess.com e altri (dettagli da comunicare)