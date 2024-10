Quando gioca Jasmine Paolini alle WTA Finals? Definiti i match d’esordio a Riad: date, programma, orari

Jasmine Paolini si appresta a giocare le WTA Finals, che andranno in scena dal 2 al 9 novembre sul cemento di Riad (Arabia Saudita). La tennista italiana si è qualificata al torneo di fine stagione in virtù del quarto posto nel ranking WTA, eguagliando il miglior risultato di un’italiana conseguito da Francesca Schiavone. L’azzurra sarà protagonista sia nel torneo singolare che in quello di doppio con Sara Errani, insieme a cui ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Jasmine Paolini debutterà sabato 2 novembre contro la kazaka Elena Rybakina (sarà il terzo incontro di giornata a partire dalle ore 13.30), mentre il giorno seguente incrocerà Dolehide e Krawczyk in doppio (quarto match dalle ore 11.00). Nel girone di Paolini ci sono anche la bielorussa Aryna Sabalenka e la cinese Zheng Qinwen. Nel raggruopamento di doppio figurano invece Dabrowski/Routliffe e Kudermetova/Hao Ching.

Soltanto al termine della prima serie di sfide conosceremo gli accoppiamenti per la seconda giornata delle WTA Finals, visto che si fronteggeranno tra loro le vincitrici dei primi match e le sconfitti degli incontri d’esordio. Il round robin si completerà poi con i testa a testa non ancora disputati, le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate. Di seguito il calendario delle prime giornate delle WTA Finals.

CALENDARIO PRIME GIORNATE WTA FINALS

Sabato 2 novembre

13.30 Hsieh/Mertens vs Melichar-Martinez/Perez

Non prima delle ore 16.00 Sabalenka vs Zheng

A seguire Paolini vs Rybakina

A seguire Kichenok/Ostapenko vs Siniakova/Townsend

Domenica 3 novembre

11.00 Dabrowski/Routliffe vs Chan/Kudermetova

Non prima delle ore 13.30 Swiatek-Krejcikova

Non prima delle ore 16.00 Gauff-Pegula

A seguire Errani/Paolini vs Dolehide/Krawczyk