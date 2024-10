Quando combatte Mike Tyson contro Jake Paul? Data, programma, orario: novità assoluta per tv e streaming

Myke Tyson tornerà sul ring a 58 anni, dando vita a uno degli show sportivi più attesi di quest’anno. La grande icona del pugilato affronterà Jake Paul allo Stadio AT&T di Arlington (Texas, USA) nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16 novembre: sarà un incontro di esibizione sulla durata delle otto riprese da due minuti ciascuna, ma il fascino immortale di Iron Mike contribuirà a rendere la serata appassionante e avvincente.

Il pluri Campione del Mondo dei pesi massimi incrocerà i guantoni con il noto influencer e youtuber, che ormai da quattro anni si è dedicato alla nobile arte facendo leva sulla sua celebrità per organizzare eventi caratterizzati da un interessante gettito economico. L’incontro era originariamente previsto per il 20 luglio, ma saltò a causa delle condizioni fisiche non ottimali di Tyson (riacutizzazione dell’ulcera durante un volo).

L’ultimo combattimento di Mike Tyson risale al 28 novembre 2020, quando in uscita dalla prima ondata della pandemia fronteggiò un altro fenomeno della boxe come Roy Jones (venne decretato un pareggio). Poi quattro anni di vuoto prima di un nuovo ritorno che avrà indubbiamente un peso mediatico enorme: sono stati venduti 80.000 biglietti per il tutto esaurito ad Arlington, ma soprattutto questo match sarà trasmesso in diretta streaming mondiale su Netflix.

La nota piattaforma di film e serie televisive sbarca con tutta forza nell’universo sportivo e offrirà ai propri abbonati la possibilità di gustarsi in tempo reale il confronto tra Mike Tyson e Jake Paul, 27enne statunitense con un record di dieci vittorie e una sconfitta da professionista (l’ultimo combattimento risale allo scorso 20 luglio, quando mandò al tappeto Mike Perry). Nelle tante dichiarazioni rilasciate negli ultimi mesi entrambi hanno annunciato che si daranno grande battaglia e che non si risparmieranno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Mike Tyson-Jake Paul, incontro pugilistico di esibizione che si disputerà ad Arlington. Gli orari sono italiani (in Texas sono indietro sette ore rispetto a noi), il match verrà trasmesso in diretta streaming su Netflix e potrà essere seguito anche in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO COMBATTE MIKE TYSON CONTRO JAKE PAUL

Sabato 16 novembre

Ore 02.00 Mike Tyson vs Jake Paul – Diretta streaming su Netflix

PROGRAMMA TYSON-PAUL: COME VEDERE IL MATCH IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Netflix, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.