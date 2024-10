Perché Ilaria Ghisalberti non partecipa al gigante di Soelden: scende il numero delle italiane

Defezioni dell’ultimo momento non mancano poco prima del via del gigante femminile di Soelden (Austria), Opening del Circo Bianco. La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino va in scena sulla celebre pista del Rettenbach e tra le porte larghe non ci sarà una delle atlete più attese, ovvero la svizzera Lara Gut-Behrami, detentrice della Coppa del Mondo di specialità.

Oltre alla fuoriclasse elvetica, anche in casa Italia si deve registrare una rinuncia last minute. Stiamo parlando di Ilaria Ghisalberti, che avrebbe dovuto iniziare la sua gara con il n.33. La sciatrice nostrana non parteciperà alla gara d’apertura della stagione per i postumi di una lussazione alla spalla destra accusata nei giorni scorsi, in avvicinamento a questo importante appuntamento.

Con questa assenza, scende a sei il numero dell’azzurre presenti sul ghiacciaio austriaco. Il riferimento è a Federica Brignone col 5, Marta Bassino col 6, Roberta Melesi col 23, Elisa Platino col 24, Asja Zenere col 29 e all’esordiente Giorgia Collomb col 53. Grandi attese nei confronti di Brignone e Bassino, interpreti eccellenti di questa specialità.

Da capire se il vento che quest’oggi spira sul pendio andrà a incidere sullo sviluppo delle due manche: la prima run è prevista alle ore 10.00, mentre la seconda è programmata alle ore 13.00. Non resta che attendere quanto accadrà.