New Zealand implacabile: batte facilmente Ineos e si porta sul 2-0 in America’s Cup

Team New Zealand ha inflitto una nuova sonora lezione a INEOS Britannia, dominando gara-2 della America’s Cup e issandosi così sul 2-0 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Il Defender ha compiuto un ulteriore passo verso i sette successi necessari per conservare la Vecchia Brocca, mettendo in chiaro le cose contro il Challenger of Record, apparso incapace di fronteggiare i rivali sulla lunga distanza nelle acque di Barcellona.

Peter Burling e compagni sono risultati più veloci in bolina (sembra essere questo il punto di forza) e decisamente più brillanti in fase di manovra, mentre l’equipaggio guidato da Ben Ainslie è stato sicuramente più rapido in poppa ma non impeccabile nelle virate e nelle strambate, risultando complessivamente meno convincente dalla corazzata oceanica. Si tornerà in acqua domenica 13 ottobre per gara-3 e gara-4, con i Kiwi ampiamente favoriti e desiderosi di dare un’ulteriore spallata ai britannici prima del giorno di riposo.

LA CRONACA DI NEW ZEALAND-INEOS

Le due barche partono appaiate e INEOS Britannia prova a mettere in difficoltà New Zealand, si inscena un bel duello di virate ma i Kiwi sono comunque più veloci e transitano con undici secondi di vantaggio. Ben Ainslie e compagni sono più veloci di poppa, recuperano tutto, sono più rapidi di sei nodi e passano davanti di 40 metri, ma il Defender manovra meglio e ri-sorpassa, chiudendo la prima poppa con un vantaggio di nove secondi. A quel punto New Zealand dilaga di bolina, va davanti di oltre 200 metri e costringe i britannici alla resa, vincendo la regata con un vantaggio di 27 secondi.