NASCAR, Reddick beffa Blaney ed Hamlin ad Homestead-Miami e vola in finale

Tyler Reddick beffa Ryan Blaney e Denny Hamlin all’ultimo giro ad Homestead-Miami nella NASCAR Cup Series strappando automaticamente un biglietto per la finale di Phoenix. Il #45 di 23XI Racing ottiene la terza affermazione in stagione e per la prima volta avrà la possibilità di contendersi il titolo tra due settimane.

La prima Stage è stata dominata da Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45), padrone assoluto della scena come successo anche nelle ultime due settimane. Discorso differente, invece, per la seconda parte dell’evento con uno spettacolare duello tra Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet #9) e Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11).

Il georgiano ed il nativo di Tampa (Florida) si sono sfidati per il successo nella seconda frazione della giornata, la Toyota ha avuto la meglio nei confronti della Chevrolet dell’ex campione che ha preceduto all’arrivo Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) e Reddick.

La Final Stage ha visto nuovamente all’attacco Elliott, Hamlin ed anche il campione in carica Ryan Blaney con la Ford Mustang #12 Team Penske. L’americano è tornato con forza in contesa per il successo dopo una bella rimonta effettuata nella prima Stage 1 in cui sono di fatto non ci sono mai state bandiere gialle.

Blaney ha preso in mano la prova e senza caution ha allungato sulla concorrenza. L’ultima fase di pit stop in regime di green flag ha però cambiato le carte in tavola a favore di Reddick che con una strategia differente è tornato in cattedra con una 20ina di secondi di scarto su Blaney, Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) ed Elliott.

La Toyota #45 ha provato a resistere al ritorno della Ford #12 e della concorrenza senza nessuna interruzione dovuta a problemi in pista. Nel frattempo, anche Hamlin ha iniziato a recuperare sul binomio di testa, il tre volte vincitore della Daytona 500 è diventato pericoloso nei confronti dei rivali con delle gomme molto più fresche.

Reddick ha dovuto fermarsi ai box a 15 giri dalla fine precedendo una clamorosa caution in seguito ad un testacoda in curva 3-4 da parte di Larson. Il #5 di Chevrolet ha perso il controllo dell’auto, mentre provava ad attaccare Blaney per la leadership provvisoria, il californiano è riuscito comunque a ripartire senza perdere troppe posizioni e soprattutto senza colpire le barriere.

L’ingresso della Safety Car ha visto tutti tornare ai box per l’ultima sosta di giornata ad eccezione di Reddick che automaticamente è tornato in cima alla graduatoria. La Toyota #45 ha iniziato a battagliare contro Blaney, Hamlin ed Elliott per la vittoria e l’ipotetico accesso diretto al Championship 4 di Phoenix.

Gli ultimi 5 giri sono stati più che mai avvincenti con Blaney ed Hamlin in contesa a più riprese per la vittoria. I due sono stati però sorpresi all’esterno di curva 3-4 nel giro conclusivo da parte di Reddick, autore di un sontuoso sorpasso che non ha lasciato scampo alla Toyota #11 di Joe Gibbs Racing ed alla Ford #12 Team Penske. Il vincitore della regular season è stato perfetto nel sorprendere i rivali, una mossa che gli permette automaticamente di diventare uno dei contendenti per il titolo tra due settimane a Phoenix.

Il 28enne californiano ha meritatamente primeggiato su Blaney, Hamlin, Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20), Elliott e William Byron (Hendrick Motorsport Chevrolet #24). Tutti questi ultimi sono ancora a rischio eliminazione dai Playoffs: i protagonisti citati si sfideranno settimana prossima nell’ultima tappa del Round of 8 a Martinsville Speedway.

Tra sette giorni la penultima tappa dei NASCAR Playoffs per quanto riguarda la Cup Series. Reddick e Logano sono già automaticamente in finale, altri due posti restano disponibili per la gara che deciderà il campione 2024.

CLASSIFICA FINALE NASCAR HOMESTEAD-MIAMI

45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 267 33.379 161.778 32.617 165.558 7

12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 267 0.241 0.241 33.906 159.264 32.612 165.583 9

11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 267 0.568 0.327 34.110 158.311 32.571 165.792 9

20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 267 1.499 0.931 34.107 158.325 32.843 164.419 9

9 RUN Chase Elliott (P) Chv 267 1.637 0.138 34.074 158.479 32.802 164.624 9

24 RUN William Byron (P) Chv 267 2.346 0.709 34.031 158.679 32.921 164.029 9

48 RUN Alex Bowman Chv 267 2.763 0.417 33.876 159.405 33.065 163.315 9

16 RUN AJ Allmendinger Chv 267 2.983 0.220 34.154 158.107 32.984 163.716 9

77 RUN Carson Hocevar Chv 267 3.247 0.264 34.099 158.362 33.007 163.602 9

41 RUN Ryan Preece Frd 267 4.282 1.035 34.197 157.909 33.087 163.206 9

4 RUN Josh Berry Frd 267 4.607 0.325 34.390 157.022 32.950 163.885 9

14 RUN Chase Briscoe Frd 267 4.819 0.212 34.264 157.6 33.078 163.25 9

5 RUN Kyle Larson (P) Chv 267 4.964 0.145 34.138 158.181 32.951 163.88 11

34 RUN Michael McDowell Frd 267 5.209 0.245 34.287 157.494 33.215 162.577 9

17 RUN Chris Buescher Frd 267 5.357 0.148 34.288 157.49 33.256 162.377 10

99 RUN Daniel Suarez Chv 267 5.515 0.158 34.238 157.719 33.316 162.084 9

6 RUN Brad Keselowski Frd 267 5.772 0.257 34.231 157.752 33.462 161.377 9

23 RUN Bubba Wallace Tyt 267 6.225 0.453 34.089 158.409 32.946 163.90