Nadia Battocletti torna in gara: inizia la stagione del cross, debutto alla Cinque Mulini

Nadia Battocletti tornerà in gara alla Cinque Mulini, celeberrimo Cross che andrà in scena domenica 17 novembre a San Vittore Olona (in provincia di Milano). L’azzurra sarà una delle grandi stelle chiamate a impreziosire la 92ma edizione di un tradizionale appuntamento di corsa campestre, che quest’anno ha traslocato da fine gennaio a metà autunno per fare da test di avvicinamento agli Europei di Cross, previsti domenica 8 dicembre ad Antalya (Turchia).

La fuoriclasse trentina ha deciso dunque di tuffarsi nel cuore della stagione per le gare tra prati e fango, dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli ultimi Europei di specialità (preceduta da quattro sigilli continentali consecutivi nelle categorie giovanili). Nel 2020 concluse la Cinque Mulini al quinto posto, mentre nel gennaio 2024 è riuscita a salire sul secondo gradino del podio nell’altrettanto prestigioso e iconico Campaccio.

La medaglia d’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, nonché Campionessa d’Europa di 5.000 e 10.000 metri, tornerà a disputare una competizione agonistica dopo quasi tre mesi: la sua ultima apparizione risale allo scorso 30 agosto, quando fu undicesima sui 1500 metri al Golden Gala di Roma con il personale di 3:59.19. Nelle prossime settimane gli organizzatori sveleranno anche i nomi delle altre big in gara e così scopriremo quali saranno le avversarie di Nadia Battocletti in questo appuntamento di avvicinamento agli Europei di Cross.