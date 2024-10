Ciclismo su pista, Consonni è argento ai Mondiali dopo una gran gara nell’Omnium

Simone Consonni ha conquistato l’argento nell’Omnium ai Mondiali di ciclismo su pista di scena a Ballerup, in Danimarca, arrivando alle spalle del belga Lindsay De Vylder. Nella prima gara pomeridiana, la corsa ad eliminazione, Simone è protagonista di una gara accorta, non facendosi sorprendere nelle prime fasi e rimanendo senza particolari patemi in top 3, guadagnando due punti sul leader Dorenbos ma vedendo Ethan Hayter avvicinarsi grazie al suo successo su Alves Oliveira.

Nella corsa a punti, le gerarchie vengono sconvolte dal giro guadagnato in partenza da Oliveira, De Vylder e Koontz. Come sempre c’è tanta confusione in questa gara, dove sono in tanti a provare l’attacco mentre Dorenbos rimane un p’ troppo a guardare. A metà corsa è lo stesso Simone a provarci.

Trova buona compagnia in Hansen e Mora, riuscendo così a guadagnare il giro e a balzare in testa alla classifica con 129 punti. A 20 giri dal traguardo arriva l’attacco nuovamente di De Vylder, che in silenzio se ne va e guadagna un altro giro che lo porta a sparigliare le carte quando c’erano cinque uomini racchiusi in sette punti.

Consonni probabilmente non se ne avvede nel caos che regna in questi ultimi giri, continuando a fare la propria gara vincendo il penultimo sprint e chiudendo secondo nell’ultimo alle spalle dell’olandese Dorenbos. nel suo volto si vede il rammarico di non aver calcolato una variabile. Un argento che pare dunque amaro con 138 punti, 12 meno di De Vylder, ma che potrà guardare con orgoglio in futuro.