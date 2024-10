Max Verstappen ha fiducia: “Siamo sulla strada, il momento peggiore è alle spalle”

Dal 18 al 20 ottobre, il Mondiale di F1 tornerà in scena per l’appuntamento di Austin, in Texas, e ci ritroveremo in una condizione particolare: Max Verstappen a guidare le fila con 52 punti di vantaggio su Lando Norris; la McLaren al comando della classifica dei costruttori con 41 lunghezze di margine sulla Red Bull. Sarà interessante capire se negli USA la tendenza di una monoposto di Woking più prestazionale si replicherà.

Verstappen ha però dichiarato ai microfoni di Motorsport di aver ritrovato il giusto feeling con la RB20. Il secondo posto a Singapore, su una pista dove ha sempre faticato, è stato il segnale del ritrovato feeling. “A un certo punto siamo andati nella direzione sbagliata. Gli altri team non hanno ancora affrontato quel particolare punto o hanno sviluppato la vettura in modo leggermente diverso. È sempre difficile da valutare“, ha osservato Max.

“A un certo punto la nostra macchina era molto difficile da guidare e, allo stesso tempo, gli altri hanno fatto dei veri progressi“, ha aggiunto l’olandese. Tuttavia, sembra che la retta via sia stata ritrovata prima del fine-settimana statunitense, su un layout che dovrebbe essere più adatto alla RB20.

“Credo che ora ci stiamo muovendo nella giusta direzione, ma ci vorrà del tempo. Non si può trasformare una cosa del genere in una o due settimane. Ma credo che anche la squadra sia stata soddisfatta di quanto visto nell’ultima uscita“, ha sottolineato il campione del mondo in carica. Spetterà quindi alla pista texana chiarire tutti i dubbi a riguardo.