Luna Rossa, sarà un tour de force in America’s Cup femminile: 7 regate venerdì 11 ottobre! Orari, tv, streaming

Si preannuncia una giornata campale domani a Barcellona per Luna Rossa nell’America’s Cup femminile 2024, prima storica edizione della Coppa America di vela riservata alle donne. Dopo i vari rinvii di questa settimana, gli organizzatori hanno annunciato il nuovo programma di venerdì 11 ottobre costringendo alcuni team ad un possibile tour de force di sette regate in un giorno.

In mattinata (dalle ore 10.10), meteo permettendo, si disputeranno le ultime tre prove del gruppo A con l’equipaggio italiano del team Luna Rossa Prada Pirelli in piena corsa per superare il turno. Le azzurre condividono infatti la vetta della graduatoria con le britanniche di Athena Pathway e possono gestire un vantaggio di 16 punti sulla quarta piazza di New Zealand.

Ricordiamo che le prime tre di ogni raggruppamento avanzano alla fase successiva e nell’altro girone hanno già centrato il pass Svezia (Artemis), Olanda (Jajo Team) e Spagna (Sail Team BCN). Nel pomeriggio andranno in scena le quattro regate di semifinale, che stabiliranno le due squadre protagoniste del Match Race finale con in palio la Coppa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di domani dell’America’s Cup femminile 2024. Tutte le regate di flotta verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming sul canale Youtube America’s Cup, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO AMERICA’S CUP FEMMINILE

Venerdì 11 ottobre

Ore 10.10 3 regate di flotta (gruppo A, con Luna Rossa) – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

Ore 14.10 Semifinali, 4 regate di flotta – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA AMERICA’S CUP FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.