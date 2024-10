Luna Rossa-Ineos oggi, Louis Vuitton Cup 2024: orari gare 7 e 8, tv, programma, streaming

Oggi martedì 1° ottobre va in scena una nuova giornata della finale della Louis Vuitton Cup. Si ritorna in acqua a Barcellona per proseguire l’atto conclusivo della competizione che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Si riparte da una situazione di assoluta parità: Luna Rossa e INEOS Britannia sono sul 3-3 dopo un triplo botta e risposta tra i due sodalizi, che stanno dando vita a un confronto estremamente avvincente e appassionante.

Team Prada Pirelli è riuscita a rimontare da due situazioni molto complicate: ha vinto gara-4 dopo la rottura dell’asta sulla parte superiore della randa costata la sconfitta “a tavolino” nella terza regata, si è imposta nel sesto confronto dopo aver sbagliato la partenza di gara-5. Le previsioni meteo parlano di vento tra 8 e 15 nodi, vediamo quali condizioni ci saranno davvero sul campo di regata soltanto nel primo pomeriggio visto che il sistema Predict Wind si è dimostrato falloso negli ultimi giorni.

Si entra nel vivo della serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette). Appuntamento alle ore 14.10 con gara-7, poi a seguire andrà in scena gara-8 (ore 15.15, sono possibili ritardi e rinvii in base alle condizioni). Luna Rossa entrerà da destra nel cancello di pre-partenza (due minuti prima dello start effettivo) nel confronto d’apertura, mentre INEOS Britannia proverrà da sinistra (2’10” prima del via). Le posizioni di ingresso si invertiranno per gara-8.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate di oggi tra Luna Rossa e INEOS Britannia, finale della Louis Vuitton Cup. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, canale YouTube della America’s Cup; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA OGGI

Martedì 1° ottobre

Ore 14.10 Gara-7: INEOS Britannia vs Luna Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

A seguire (non prima delle ore 15.15) Gara-8: Luna Rossa vs INEOS Britannia – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1

PROGRAMMA LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.