Luna Rossa-Ineos, la serie è a un bivio: è caccia al break che può essere decisivo

La parità non si spezza tra Luna Rossa e INEOS Britannia nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup: 3-3 dopo tre botta e risposti che hanno animato la prima parte di questo equilibratissimo atto conclusivo. Il sodalizio italiano è stato bravo a reagire dopo due brutti contraccolpi: la rottura della stecca della parte superiore della randa domenica pomeriggio e l’errore in partenza di gara-5, riuscendo a vincere sempre la regata successiva e ad agguantare la compagine britannica.

Le due barche sono davvero molto vicine tra loro in termini prestazionali e la sensazione è che chi parte meglio riesce poi a tenersi dietro il rivale: il sorpasso nelle acque di Barcellona appare davvero difficilissimo. Uno dei fondamentali più iconici dei match race sarà verosimilmente cruciale per indirizzare questa serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette), che oggi pomeriggio entrerà nel vivo: alle ore 14.10 andrà in scena gara-7, poi a seguire (non prima delle ore 15.15) ci sarà spazio per gara-8.

Le previsioni meteo della vigilia parlano di un vento che dovrebbe soffiare tra 15 e 17 nodi, con folate a 21 nodi: si tratterebbe di una brezza sostenuta e ben dentro i parametri imposti dal regolamento (non sotto i 6,5 e non sopra i 21,5), ma il sistema PredictWind che fa da supporto all’organizzazione dell’evento ha spesso commesso degli errori negli ultimi giorni e dunque bisognerà aspettare oggi pomeriggio per avere un quadro reale e concreto della situazione. Entrambi gli equipaggi sanno ben navigare con ogni tipo di brezza, ma la scelta più o meno azzeccata delle vele potrebbe dare una svolta al confronto.

James Spithill e compagni sanno che non devono commettere errori marchiani come quello nella partenza di gara-5 e sperano di non essere colpiti da problemi tecnici, ma soprattutto devono essere aggressivi in partenza per provare a guadagnare quel margine cruciale per mettere in difficoltà l’equipaggio di Ben Ainslie e guadagnare un vantaggio fondamentale per le sorti della singola regata. Siamo arrivati a un momento determinante della serie: se oggi pomeriggio dovessimo assistere a una doppia vittoria, si andrebbe sul 5-3 e il successo finale sarebbe decisamente più vicino. Si spezzerà la parità?