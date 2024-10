Luna Rossa ha sbagliato la scelta del fiocco. Carabelli conferma: “Ci mancava potenza in poppa”

Luna Rossa si trova sotto per 4-6 nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano è incappato in una doppia sconfitta contro INEOS Britannia, consentendo così a Ben Ainslie e compagni di operare un break di fondamentale importanza nella serie al meglio delle tredici regate: i britannici sono a un solo successo dalla conquista del trofeo e dal diritto di fronteggiare i Kiwi per la Vecchia Brocca, mentre James Spithill e compagni saranno chiamati a vincere tre gare di fila per operare il ribaltone.

Il design coordinator Horacio Carabelli ha fatto un punto della situazione attraverso i canali ufficiali di Team Prada Pirelli, svelando un particolare tecnico che ha indubbiamente fatto la differenza nel primo confronto del pomeriggio: “Oggi è stata una giornata difficile. Nella prima regata abbiamo scelto un fiocco ma la condizione non è stata quella che pensavamo, il vento è diminuito rispetto alle attese e avevamo una carenza di potenza in poppa, anche se controvento andavamo bene. Gli inglesi hanno navigato bene e con questa difficoltà, con il fiocco piccolo, è stato difficile“.

Dopo aver perso gara-9, i ragazzi dello skipper Max Sirena si sono infatti adoperati per sostituire il fiocco in vista del secondo testa a testa di giornata, ma anche la decima regata di questo atto conclusivo si è rivelata purtroppo amara per Luna Rossa. Horacio Carabelli si è soffermato su quanto successo nelle acque di Barcellona, facendo intuire che INEOS Britannia è stata superiore: “Nella seconda regata la partenza non è stata ottimale, loro sono partiti davanti, hanno navigato bene. Abbiamo avuto un’opportunità in più nel secondo controvento, ma loro sono riusciti a mantenersi un pelo avanti e hanno vinto la regata“.

Il design coordinator non si arrende e guarda al prosieguo della serie: venerdì 4 ottobre occorrerà vincere gara-11 per meritarsi di disputare anche la regata successiva, a sua volta decisiva per provare a trascinare la contesa alla bella di spareggio prevista per sabato pomeriggio: “Questa squadra è forte, guarda avanti e venerdì avremo un’altra regata per provare a vincere, virare questo risultato e arrivare alla Coppa America che è il sogno di tutti, per cui abbiamo lavorato negli ultimi tre anni. Venerdì saremo carichi per dare un bello show a tutti e fare una bella regata“.