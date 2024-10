Luna Rossa deve attendere: ancora rinviate le regate di America’s Cup femminile, programma affollato

Continuano a susseguirsi i rinvii nella America’s Cup femminile: il vento continua a essere troppo leggero a Barcellona e gli AC40 non riescono ad alzarsi in volo. Stamattina si sarebbero dovute disputare tre regate di flotta per chiudere il gruppo A della prima fase, ma la brezza non è mai andata oltre i sei nodi: la stessa identica condizione riscontratata ieri mattina e oggi pomeriggio. Dopo una serie di rinvii gli organizzatori hanno deciso di rimandare l’intero programma a oggi pomeriggio.

La situazione appare però decisamente complicata in terra spagnola: a partire dalle ore 14.00 si dovrebbero infatti disputarsi questre tre regate e a seguire le quattro regate di flotta della semifinale, a cui sono già ammesse le tre compagini provenienti dal gruppo B (Svezia, Paesi Bassi, Spagna). Un pomeriggio con sette gare appare decisamente difficile da portare a termine, soprattutto perché le previsioni meteo non appaiono delle migliori: bisognerà sperare che la brezza si alzi.

Ricordiamo che Luna Rossa è in testa alla classifica del gruppo A a pari punti con le britanniche di Athena: il sodalizio italiano ha ormai già ipotecato il passaggio del turno. Ricordiamo che domani inizierà la America’s Cup tra Team New Zealand e INEOS Britannia, dunque sarà difficile trovare spazio in calendario per dei recuperi, se non al mattino. La finale della America’s Cup femminile è prevista per domenica 13 ottobre (gara secca tra le prime due classificate al termine delle regate di flotta di semifinale).