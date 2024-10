Lucas Braathen lancia il guanto di sfida: “Sono tornato per vincere”

Dove eravamo rimasti? Il 27 ottobre del 2023 un annuncio che lascio di stucco tutti gli appassionati di sci alpino: Lucas Braathen, vincitore della Coppa di slalom nella stagione 2022-2023, annunciava il suo ritiro a soli 23 anni, al termine di una conferenza stampa durata una ventina di minuti a Soelden.

Un annuncio shock prima del via della stagione da parte di uno dei talenti più cristallini dello sport norvegese e dello sci alpino mondiale. “Sono felice di annunciare che, nel luogo in cui ho vinto la mia prima gara di Coppa del Mondo, mi ritirerò. Sono molto grato per tutto quello che sono riuscito a vivere nel corso della mia carriera. Per poter continuare a sciare in questo sistema dovrei mettere da parte non solo i miei sogni, ma anche la mia felicità. E non sono disposto a farlo. Non smetto per protesta, non ho la pretesa di essere vendicativo. Vivo secondo il motto che dovrei fare sempre ciò che mi rende più felice e penso che il sistema che abbiamo oggi non funzioni più“, le sue parole.

A distanza di quasi un anno le cose si sono completamente ribaltate e Braathen si proporrà come rappresentante del Brasile, dal momento che la madre Alessandra Pinheiro de Castro ha appunto questa nazionalità. Un cambio di scenario da lasciare senza fiato e nella conferenza stampa di queste ore sempre a Soelden le sensazioni sono decisamente particolari.

Un nuovo percorso, da condividere con la sua famiglia e numerosi sponsor che gli hanno permesso di dar seguito al tutto. Presentatosi davanti ai microfoni con un look sgargiante, l’obiettivo è chiaro: “Non sono tornato in questo sport per qualcosa che non sia essere il migliore. So di cosa sono capace e se vuoi essere in grado di ispirare la gente, devi essere eccezionale e vincere è eccezionale. Non mi fermerò finché non sarò in cima al podio, questo è il target“.

Un progetto che lo vede affiancato a Mike Pircher, in passato tecnico di Marcel Hirscher, e al preparatore Kurt Kothbauer, fino alla passata stagione con l’asso svizzero Marco Odermatt. Tutto quindi riparte quindi dal Rettenbach, con un gigante in programma il 27 ottobre, dove le curiosità saranno molte per questo Opening del Circo Bianco.