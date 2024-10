Golf, il DP World Tour sbarca in Corea per l’ultimo appuntamento prima dei playoff

Ultima tappa della regular season prima del balzo negli Emirati Arabi Uniti per i playoff. Il DP World Tour si sposta questa settimana in Corea del Sud per il Genesis Championship a Incheon, torneo entrato nella programmazione dell’European Tour lo scorso anno e che mette in palio 5.000 punti e un montepremi di 4 milioni di dollari.

Ultima chance, quindi, anche per cercare di staccare il pass per i due tornei di fine stagione (l’Abu Dhabi HSBC Championship e il DP World Tour Championship) e racimolare punti preziosi.

Il torneo, fondato nel 2017 e sempre ospitato sui fairway del Jack Nicklaus GC Korea, ha visto imporsi nelle edizioni passate solamente giocatori coreani. Quest’anno il favorito è Tom Kim. Il 22enne, 25° del ranking mondiale, è ormai una presenza fissa sul PGA Tour ma per la tappa di “casa” ha deciso di fare uno strappo alla regola. Ottavo ai Giochi Olimpici, 2° al Travelers Championship e 4° all’RBC Canadian Open, Kim ha avuto una stagione altalenante (18 tagli passati su 24 eventi giocati) senza nessun exploit ma si è confermato comunque un giocatore costante e solido.

Dietro Kim i più in forma sono sicuramente il connazionale Byeong Hun An, il francese Tom Vaillant, il tedesco Yannik Paul e il danese Nicolai Højgaard.

A caccia di un ottimo risultato per qualificarsi entro i primi 70 della Race to Dubai e, quindi, per aggiudicarsi il diritto di giocare l’Abu Dhabi HSBC Championship, l’australiano David Micheluzzi (attualmente 75°), i sudafricani Brandon Stone (73°) e Casey Jarvis (77°), il francese Ko Jeong Weon (76°) e lo scozzese Scott Jamieson (85°).

Tanta Italia nel field del Genesis Championship. Guido Migliozzi, assente in Spagna per l’Andalucìa Masters, è costretto a fare punti in questi ultimi 3 appuntamenti per raggiungere l’obiettivo più importante dell’anno: la carta del PGA Tour. Attualmente il golfista vicentino è in 20° posizione nella r2dr. Torneo importante anche per Andrea Pavan che non ha passato il taglio in Spagna e che si ritrova in Corea per agguantare la qualificazione ad Abu Dhabi trovandosi in 72° posizione. Stessa sorte per Francesco Laporta. Il golfista pugliese si è piazzato 20esimo lo scorso week end e questa settimana cerca conferme per scalare le posizioni che gli mancano per dirigersi negli Emirati Arabi (ad oggi è 84esimo nella r2dr).

In campo anche Lorenzo Scalise, Renato Paratore, Filippo Celli ed Edoardo Molinari.