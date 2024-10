F1, Toto Wolff vuole vincere già nel 2025: “Nessun sacrificio in attesa del cambio dei regolamenti”

Una questione di mentalità. Come sappiamo, la stagione 2025 di Formula 1 sarà l’ultima prima dell’attesissimo cambio dei regolamenti previsto per il 2026. La prossima sarà quindi un’annata sportiva molto particolare per il circus, quasi da considerare preparatoria per quella prevista tra due anni, dove sarà importante non farsi trovare impreparati. Tuttavia, per tante squadre l’obiettivo resterà solamente uno: vincere. Tra questi c’è anche il Team Principal della Mercedes Toto Wolff, il quale non intende sacrificare neanche un giorno in pista.

Il Numero 1 della scuderia tedesca, intervenuto ai microfoni di Motorsport.com, ha ribadito tutte le sue ambizioni, rimarcando la filosofia del team: “Ogni anno si ricade sempre nella stessa questione se si ha un cambio regolamentare così importante. Noi vogliamo portare a casa quante più vittorie possibili in Campionato, non c’è dubbio quindi che daremo il massimo anche per il 2025“.

Wolff ha poi proseguito citando l’amico di sempre Niki Lauda: “Mi piace prendere spunto da un suo motto. Quando gli chiesero se preferiva vincere questo titolo o il prossimo, lui rispose sicuro: entrambi. Questo approccio rappresenta al meglio la filosofia della Mercedes, che punta a essere competitiva sempre senza trascurare alcun dettaglio“.

In ultimo, l’austriaco ha aggiunto: “Probabilmente il lavoro sui regolamenti del 2026 comincerà prima del solito, ma non andrà a intaccare le regole in gioco. Tra la decima e la settima posizione non c’è differenza per noi, che vogliamo lottare per vittorie e podi, non possiamo tralasciare questo importante obiettivo”.