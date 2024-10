F1, Lewis Hamilton alla vigilia di Interlagos: “Stagione turbolenta. Sono colpito dai progressi della Ferrari”

Il lungo weekend del Gran Premio del Brasile 2024 si è aperto quest’oggi a Interlagos per la Formula Uno con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Lewis Hamilton era uno dei protagonisti più attesi. Il britannico vuole chiudere bene la sua ultima stagione con la Mercedes, in attesa di sbarcare a Maranello per vestirsi di rosso a partire dalla prossima annata.

“Entusiasta di essere qui, sono emozionato ogni volta che intraprendo questo viaggio. Ogni volta imparo qualcosa di più su questa cultura. È un’atmosfera unica che ti porti dentro per tutto il weekend. Guiderò una macchina di Senna, non avrei mai pensato di poterlo fare su questo circuito. Ho detto di sì al volo. L’ho fatto a Silverstone, ma guidarla qui sarà una sensazione unica e spero ci sia tanta gente a guardare. Mi auguro di avere il suo casco. Dovevo indossare la sua tuta, ma poi c’è stata una fuga di notizie“, dichiara il sette volte iridato.

“È stata una stagione turbolenta, arriviamo qui con un attitudine positiva ma non sappiamo mai cosa potremo ottenere. C’è del potenziale e spero che potremo fare una buona gara anche con il nuovo asfalto. Non essere in lotta per il campionato ovviamente non ci piace, ma sapevamo dall’inizio dell’anno che sarebbe stato difficile. Comunque sono grato per alcuni risultati arrivati come a Silverstone. Mi concentro sul fare il miglior lavoro possibile, ma non guardo alla lotta tra Ferrari e McLaren, pur essendo molto interessato a ciò che è il mio futuro. Molto colpito dai progressi Ferrari, ma tengo d’occhio tutti“, prosegue il ‘Re Nero’.

Sull’impatto dell’argentino Franco Colapinto in F1 con la Williams: “Colapinto sta facendo un grande lavoro. È stato chiamato all’ultimo minuto ed è stato gettato nella mischia in uno sport dove serve un ingresso graduale… Fantastico, sempre bello vedere emergere dei giovani talentuosi. È stato sempre corretto, anche se duro. Merita di restare in F1“.

Sulla sfida per il titolo mondiale tra Max Verstappen e Lando Norris: “Emozionante, anche perché negli ultimi anni non c’è stata una vera sfida. Credo ci siano possibilità che Lando recuperi, ma conosciamo Max e i suoi punti di forza mentre non posso indicare dei punti deboli. Sempre che ne abbia uno. Curioso di vedere quello che accadrà“.