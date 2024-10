Eurocup donne, la Dinamo Sassari ko in casa con l’MB Zaglebie Sosnowiek

Si chiude con una sconfitta il girone di andata di Eurocup per la Dinamo Sassari femminile. La squadra di Antonello Restivo si arrende al cospetto dell’MB Zaglebie Sosnowiec, con le polacche che fanno fruttare un gran secondo parziale da 12-29 per imporsi per 62-70 e rimanere in testa al gruppo I. Mattatrici del match Kamila Borkowska e Gabby Nikitinaite, con 21 e 20 punti a cui aggiungono 17 rimbalzi complessivi, alle sarde non basta la solita Sparkle Taylor.

Proprio la numero 12 è l’artefice del primo strappo delle sassaresi, che dopo nemmeno 80 secondi sono sopra per 7-1. Lo Zaglebie però trova sempre tiri puliti, e con Soule e Borkowska imbastiscono un parziale di 0-11 per il 9-14 al 5′. Ci vogliono i tiri da tre punti di Carangelo e Toffolo per permettere alla Dinamo di rimanere ad un incollatura al 10′ (17-18).

Altro strappo di Taylor in avvio di secondo parziale: quattro punti di fila con un bel floater per il 23-25. Ma lì l’attacco di Sassari va in down: l’ultimo canestro dal campo è quello di Natali, mentre dall’altra parte Nikitinaite fa a fette la difesa Dinamo con undici punti, spingendo la squadra di Restivo sotto di 18 alla fine del secondo quarto sul 29-47.

Le polacche si limitano così a gestire la partita. Il terzo quarto è pura accademia, aggiornando anche il massimo vantaggio sul +23 (37-60) con l’appoggio della solita Nikitinaite al 26′. Le ospiti si addormentano, arriva un 8-0 di parziale Dinamo che ridà un po’ di senso alla sfida (45-60 al 30′), ma nonostante l’attacco delle polacche non funzioni più nell’ultimo parziale, non ci si avvicina più del 62-69 del 39′, con Nikitinaite che chiude la contesa con il libero che manda i titoli di coda sulla partita.