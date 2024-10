Ciclismo, una nuova avventura per Samuele Battistella: il corridore italiano firma per la EF Education – EasyPost

Una nuova opportunità per Samuele Battistella. Il corridore italiano tenta il rilancio dopo le due ultime stagioni complicate. Lasciato il segno nel 2021 con l’affermazione nella Veneto Classic, il corridore nostrano si pensava potesse salire di colpi tra le fila dell’Astana Qazaqstan, dando seguito alla vittoria del 2019 ad Harrogate nella rassegna iridata U23.

L’appuntamento, però, con il successo non si è replicato, pur avendolo accarezzato in diverse circostanze. Di conseguenza, c’era la necessità di cambiare aria e di mettersi in discussione. Per questo, Battistella ha trovato l’accordo con la squadra americana EF Education – EasyPost.

“Vedo questa squadra da quando sono diventato professionista e hanno sempre corso nel modo giusto. Attaccano sempre, non si arrendono mai e offrono opportunità a tutti i loro corridori. Si ha sempre la sensazione che ci sia spazio per tutti i corridori della squadra e questo mi attraeva molto. Nel ciclismo di oggi è difficile trovare squadre che ti diano opportunità. La EF Education-EasyPost è una di quelle squadre“, ha dichiarato il veneto.

Una nuova opportunità per rilanciare le proprie quotazioni: “L’obiettivo più importante per me l’anno prossimo è quello di ritrovare me stesso. Negli ultimi anni mi sono un po’ perso e voglio tornare a vincere e correre ad alto livello. Allo stesso tempo, voglio migliorare e aiutare il più possibile la squadra e i miei nuovi compagni. Penso di poter fare bene nelle Classiche delle Ardenne. Sulle salite brevi, sotto i 20 minuti, ho buone chance, e poi ho un buono sprint in un gruppo ristretto. Non sono il migliore né in salita né in volata, ma posso fare bene entrambe le cose e non vedo l’ora di fare il prossimo passo della mia carriera“.