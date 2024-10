Ciclismo su pista, Mondiali 2025: nelle team sprint vincono Gran Bretagna e Paesi Bassi

Prima giornata di gare ai Mondiali di ciclismo su pista di Ballerup, in Danimarca. Oltre allo spettacolare trionfo di Lorena Wiebes nello scratch femminile, sono stati assegnati altri due titoli: quelli dedicati alle team sprint.

Al maschile come da pronostico dominio per i Paesi Bassi con la formazione olimpica: dopo Parigi ecco anche l’oro iridato per Lavreysen, Hoogland e van den Berg con il tempo di 42.046. Battuta l’Australia nella finalissima, mentre il bronzo va al Giappone che ha superato nella finalina la Gran Bretagna. In casa Italia devono arrendersi nel primo turno Matteo Bianchi, Stefano Minuta e Mattia Predomo che colgono comunque una positiva ottava piazza.

Al femminile 45.949 per la Gran Bretagna che batte nettamente i Paesi Bassi. Bronzo per l’Australia che si impone nella finalina per il terzo posto sulla Germania.

In scena anche il primo turno dell’inseguimento a squadre maschile, purtroppo senza l’Italia, penalizzata dalla sfortunata caduta al mattino. Nella finale per l’oro sarà, come da pronostico, Gran Bretagna contro Danimarca. La sfida per il bronzo invece vedrà domani sfidarsi Germania e Giappone.