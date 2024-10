Ciclismo su pista, bronzo del quartetto femminile, prima medaglia per l’Italia ai Mondiali. Giappone protagonista con due ori

Prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di ciclismo su pista di Ballerup, in Danimarca: è l’inseguimento a squadre femminile di Martina Fidanza, Chiara Consonni, Martina Alzini e Vittoria Guazzini a conquistare il primo alloro della competizione iridata, con un bronzo che magari sa un po’ di beffa per quanto accaduto in semifinale, ma rimane pur sempre una medaglia.

Comoda e senza problemi la gara contro il Canada, con il quartetto della foglia d’acero che viene ripreso dopo poco più di due chilometri e mezzo. Le azzurre tornano sul podio dopo averlo mancato nel 2023, assieme alla Germania seconda e alla Gran Bretagna, che domina la prova grazie anche al rientro di Katie Archibald

La prima medaglia assegnata in giornata è stata però quella dell’inseguimento a squadre maschile: terzo oro in quattro anni per i padroni di casa della Danimarca, che con Tobias Aagard Hansen, Carl-Frederik Bevort, Niklas Larsen e Frederik Madsen hanno la meglio sulla Gran Bretagna con il tempo di 3’45”642, inglesi dietro di tre decimi. Terzo gradino del podio per la Germania che batte il Giappone.

Terra del Sol Levante che si è rifatta nel keirin maschile, conquistata da Kento Yamasaki che sorprende tutti con un grandissimo ultimo mezzo giro, battendo l’israeliano Mikhail Yakovlev ed il colombiano Kevin Santiago Quintero Chavarro. Ai piedi del podio Jeffrey Hoogland, decimo Stefano Moro.

E il Giappone poi esulta in chiusura anche nello scratch maschile con Kazushige Kuboki che sorprende tutti con una gara dal grande acume tattico, battendo il danese Tobias Hansen e il francese Clement Petit; gara incolore invece per Elia Viviani, sedicesimo e che non è mai riuscito a mettere in campo il giusto piglio.

Elisa Paternoster si lecca le ferite dopo il quarto posto nella gara ad eliminazione, sorpresa negli ultimi giri dalla neozelandese Ally Wollaston, che alla fine fa lo scherzetto anche a Lotte Kopecky negando alla belga il terzo oro consecutivo nella specialità, terza la statunitense Jennifer Valente.

Nello sprint femminile, Miriam Vece è stata eliminata agli ottavi da Hetty van de Wouw, una delle quattro semifinaliste delle gare di domani. Avanza Emma Finucane, bronzo olimpico in carica, assieme alla connazionale Sophie Capewell e alla giapponese Mina Sato.