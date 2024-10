Ciclismo, doppietta Giro-Tour non esclusa per Vingegaard? Le parole del DS Visma

Il percorso del Tour de France 2025 è realtà. Ieri è stato presentato il percorso della Grande Boucle, che al solito prevede molti terreni di caccia per la lotta alla maglia gialla. A cui vorrà partecipare anche Jonas Vingegaard, alla ricerca di vendetta dopo il secondo posto dello scorso anno ad oltre sei minuti da Tadej Pogacar. Ma intanto, in casa Visma-Lease a Bike, sembra aprirsi anche la possibilità di fare la storia.

A parlarne è stato il direttore sportivo della squadra, il tedesco Grisha Niermann è stato intervistato dalla testata Les Derniere Heure e non ha escluso a priori l’ipotesi: “Non abbiamo ancora messo su il programma, ma avendo vinto il Tour due volte e perso quest’anno, la Grande Boucle sarà il suo obiettivo principale. La doppietta Giro-Tour è un’opzione“.

Niermann poi è più specifica, facendo capire che non ci sia ancora nulla di delineato: “Pogacar è riuscito a farla quest’anno. Anche Tour-Vuelta è un’opzione, così come quella di correre soltanto il Tour“. In pratica, il punto fermo della programmazione di Vingegaard rimane la Grande Boucle. Ma per il resto sembra esserci un’apertura rispetto a un mese e mezzo fa, quando la partecipazione alla Corsa Rosa era completamente esclusa.

Che sia una volontà di voler dimostrare qualcosa a Tadej Pogacar, di non essere l’unico a poter riuscire nell’impresa della doppietta Giro-Tour messa a segno dopo 26 anni, una nuova pagina della loro rivalità? Solo il futuro ce lo dirà.