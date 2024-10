Carlos Alcaraz pensa già all’eventuale sfida contro Sinner: “Mi aiuta guardare le sue partite prima delle mie”

Un’abitudine ormai consolidata. Nelle ultime uscite nel massimo circuito internazionale del tennis, le partite di Jannik Sinner hanno preceduto quelle di Carlos Alcaraz e, in questo modo, lo spagnolo si è potuto godere lo spettacolo e comprendere anche il livello espresso dal suo amico/rivale. La cosa si è ripetuta quest’oggi a Shanghai, con l’altoatesino ad aprire il programma degli ottavi di finale sul campo centrale contro lo statunitense Ben Shelton e l’iberico a seguire, opposto al francese Gael Monfils.

I pronostici sono stati rispettati. I due si sono imposti e hanno centrato l’accesso ai quarti per la prima volta in carriera in questo torneo. Di questo aspetto dello schedule ha parlato Alcaraz, immediatamente dopo la partita conclusa vittoriosamente contro Monfils: “Sì, ho visto spesso i suoi match a precedere i miei e devo dire che si è espresso ottimamente in campo. Guardare cosa fa è un aiuto perché mi dà indicazioni su quello che mi posso aspettare e nello stesso tempo è un bello spettacolo“, ha affermato Carlitos.

“Il possibile incrocio con lui è sempre nella mia mente, ma c’è ancora un incontro da affrontare per entrambi e vedremo se questa nuova sfida ci sarà. Sarei felice di confrontarmi nuovamente con lui, dopo quanto è accaduto a Pechino“, ha concluso il tennista allenato da Juan Carlos Ferrero.

Giova ricordare che, diversamente da quanto accaduto nella capitale cinese, a Shanghai i due potrebbero giocare l’uno contro l’altro in semifinale e non in Finale, dal momento che le teste di serie di questo torneo tengono conto di un aggiornamento in classifica in cui Alcaraz era n.3.