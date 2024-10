Calendario Six Kings Slam 2024: tabellone, programma, streaming. C’è anche Sinner

Mancano esattamente due settimane al via del Six Kings Slam, torneo-esibizione in programma a Riyadh (Arabia Saudita) da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. La kermesse tennistica prevede la partecipazione di un cast stellare composto da Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Holger Rune e Rafael Nadal.

Un campo partenti impressionante, “reclutato” dagli organizzatori sauditi grazie ad un montepremi da urlo. Ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di dollari semplicemente partecipando all’evento. Il vincitore potrebbe guadagnare addirittura 6 milioni di dollari, più del doppio di quanto previsto per il trionfatore di un torneo Major.

Già definito il tabellone ed il calendario della manifestazione: mercoledì 16 ottobre andranno in scena i quarti di finale Sinner-Medvedev e Rune-Alcaraz, mentre sono ammessi automaticamente in semifinale Djokovic e Nadal. Il vincitore della sfida tra l’italiano e il russo affronterà Nole nel giorno successivo (17 ottobre), mentre chi la spunterà tra il murciano e il danese sfiderà Rafa. Venerdì 18 ottobre ci sarà un giorno di riposo, mentre sabato 19 si svolgeranno le finali per il terzo/quarto posto e per il primo/secondo posto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il tabellone, il palinsesto tv e streaming del Six Kings Slam. Tutti i match del torneo-esibizione saudita saranno disponibili in diretta streaming su DAZN, mentre non è prevista ad oggi la copertura televisiva dell’evento in Italia. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2024

Mercoledì 16 ottobre

Quarti di finale (orario da stabilire): Sinner-Medvedev e Rune-Alcaraz

Giovedì 17 ottobre

Semifinali (orario da stabilire): Djokovic-Sinner/Medvedev e Nadal-Rune/Alcaraz

Sabato 19 ottobre

Finali (orario da stabilire)

PROGRAMMA SIX KINGS SLAM 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.