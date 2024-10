Calendario Mondiali ciclismo su pista 2024: programma, orari, tv, streaming

Mentre sta andando in archivio la stagione del ciclismo su strada dopo il Giro di Lombardia con le ultime corse in Veneto organizzate da Filippo Pozzato, gli atleti del ciclismo su pista giungono al secondo appuntamento più importante della stagione: dopo le Olimpiadi nelle gerarchie c’è il Mondiale.

Rassegna mondiale che si svolgerà dal 16 al 20 ottobre presso la Ballerup Super Arena di Ballerup, in Danimarca. Si tratta della 121esima edizione dei Campionati del Mondo di ciclismo su pista e vedranno alcuni italiani protagonisti: non Filippo Ganna che ha già annunciato il suo forfait, ma diversi medagliati olimpici che proveranno a migliorare il bilancio non esaltante dello scorso anno a Glasgow.

I Mondiali di ciclismo su pista 2024 saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Rai Sport e per gli abbonati su Eurosport 1 per le prime tre giornate e su Eurosport 2 per le ultime due. In streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU PISTA 2024

Mercoledì 16 ottobre

11:30 – qualificazioni Inseguimento a squadre femminile

12:47 – qualificazioni Inseguimento a squadra maschile

13:59 – qualificazioni Team Sprint femminile

14:27 – qualificazioni Team Sprint maschile

18:32 – 1° turno Team Sprint femminile

18:46 – 1° turno Team Sprint maschile

19:00 – finale Scratch femminile

19:20 – finali Team Sprint femminile

19:36 – finali Team Sprint maschile

19:44 – 1° turno Inseguimento a squadre maschile

Giovedì 17 ottobre

14:00 – 1° round Keirin maschile

14:27 – qualificazioni Sprint femminile

15:18 – ripescaggi Kerin maschile

15:45 – 16esimi di finale Sprint femminile

16:23 – quarti di finale Keirin maschile

16:37 – ottavi di finale Sprint femminile

18:30 – quarti di finale Sprint femminile

18:32 – 1° turno Inseguimento a squadre femminile

19:16 – semifinali Keirin maschile

19:27 – finali Inseguimento a squadre maschile

19:57 – finale Corsa a eliminazione femminile

20:39 – finali Keirin maschile

20:51 – finale Scratch maschile

21:14 – finale Inseguimento a squadre femminile

Venerdì 18 ottobre

14:00 – qualificazioni Chilometro da fermo maschile

14:38 – Omnium femminile: Scratch (1/4)

14:53 – qualificazioni Inseguimento individuale maschile

16:33 – Omnium femminile: Tempo Race (2/4)

18:30 – semifinali Sprint femminile

18:30 – finali Sprint femminile

18:32 – finale Corsa a punti maschile

19:34 – Omnium femminile: Corsa a eliminazione (3/4)

20:02 – finale Chilometro da fermo maschile

20:38 – finali Inseguimento individuale maschile

21:03 – Omnium femminile: Corsa a punti (4/4)

Sabato 19 ottobre

12:30 – qualificazioni 500m da fermo femminile

13:04 – qualificazioni Sprint maschile

13:52 – Omnium maschile: Scratch (1/4)

14:10 – 16esimi di finale Sprint maschile

14:48 – qualificazioni Inseguimento individuale femminile

16:14 – ottavi di finale Sprint maschile

16:33 – Omnium maschile: Tempo Race (2/4)

18:32 – finale 500m da fermo femminile

18:54 – quarti di finale Sprint maschile

19:10 – finale Madison femminile

19:54 – Omnium maschile: Corsa a eliminazione (3/4)

20:46 – finali Inseguimento individuale femminile

21:07 – Omnium maschile: Corsa a punti (4/4)

Domenica 20 ottobre

11:00 – semifinale Sprint maschile

11:08 – 1° turno Keirin femminile

11:53 – ripescaggi Keirin femminile

13:30 – finali Sprint maschile

13:32 – quarti di finale Keirin femminile

13:56 – finale Corsa a punti femminile

14:33 – semifinali Keirin femminile

14:42 – finale Corsa a eliminazione maschile

15:26 – finali Keirin femminile

15:50 – finale Madison maschile

