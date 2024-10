ATP Stoccolma, Matteo Berrettini convince e prevale su Luciano Darderi nel derby all’esordio

Matteo Berrettini comincia con il piede giusto nell’ATP 250 di Stoccolma (Svezia) sul veloce indoor. Un successo convincente per il tennista romano che ha sconfitto nel derby Luciano Darderi con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e un quarto: al secondo turno troverà Dominic Stricker.

A sorpresa è Darderi a partire meglio: in avvio di match spesso lo scambio si allunga ed emergono le qualità del tennista italo-argentino nel muovere la palla e sfruttare le difficoltà di spostamento di Berrettini, riuscendo a comandare con il dritto. Il romano cede quindi il servizio sul 2-2 con un dritto in chop che si ferma in rete, ma l’ex numero 6 del mondo reagisce immediatamente: Luciano sbaglia troppo e ha fretta a inizio palleggio e rimette quindi tutto in discussione. Berrettini riesce a salvare un game ai vantaggi al servizio sul 4-4 ed è molto incisivo in risposta nel decimo game: due dritti bellissimi gli regalano il primo set con il punteggio di 6-4.

Berrettini che alza decisamente l’intensità allo scambio, gioca sempre più in spinta e riesce a imporsi con il suo drittone. Anche negli spostamenti appare sempre più fluido e quindi il break è giovane nel secondo set e giunge già nel secondo game. Un secondo parziale caratterizzato dalla lunga e insolita pausa per la rottura del gancio che tiene la rete al centro, un’interruzione durata una decina di minuti. Un’interruzione che non cambia minimamente quella che è l’inerzia della partita: il romano al servizio non concede neanche più le briciole e chiude sul 6-3.

Berrettini che ha scagliato 11 ace, servito il 69% di prime in campo con l’89% di resa a differenza del 65% ottenuto da Darderi con questo colpo. L’italo-argentino ha perso in tre occasioni la battuta.