ATP Shanghai 2024, Carlos Alcaraz fatica un set, ma batte Wu. Paul in rimonta contro Tabilo

Giornata decisamente complicata a Shanghai, sede del Masters1000 di questa settimana, in chiusura dello swing asiatico. La persistente pioggia caduta dal cielo della località asiatica ha costretto per la seconda volta consecutiva alla cancellazione di tutti gli incontri previsti sui campi esterni. Tra questi anche le sfide che vedevano protagonisti Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, impegnati rispettivamente contro il belga David Goffin, il danese Holger Rune e lo svizzero Stan Wawrinka.

Di seguito l’elenco completo:

ELENCO PARTITE RINVIATE

Secondo turno singolare

Zizou Bergs-Grigor Dimitrov 3-6 4-2 sospesa

Taylor Fritz-Terence Atmane 4-3 sospesa

Roman Safiullin-Alexander Bublik 2-1 sospesa

Lorenzo Musetti-David Goffin

Matteo Berrettini-Holger Rune

Flavio Cobolli-Stan Wawrinka

Jordan Thompson-Tallon Griekspoor

Marcos Giron-Karen Khachanov

Frances Tiafoe-Yi Zhou

Terzo turno singolare

Stefanos Tsitsipas-Alexandre Muller

Roberto Carballes Baena-Ben Shelton

Gael Monfils-Ugo Humbert

Tomas Machac-Aleksandar Vukic

In definitiva, solo quattro gli incontri che si sono completati, tutti previsti sul Centrale. In casa Italia, due erano i giocatori coinvolti, ovvero Matteo Arnaldi e Jannik Sinner. Il ligure ha sfiorato l’impresa contro il russo Daniil Medvedev (n.5 del ranking) e alla fine ha dovuto cedere sullo score di 5-7 6-4 6-4. In rimonta, invece, l’affermazione di Sinner contro un Tomas Martin Etcheverry particolarmente ispirato: 6-7 (3) 6-4 6-2 il punteggio in favore di Jannik.

L’azzurro e il russo hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale al pari di Carlos Alcaraz e di Tommy Paul. Lo spagnolo (n.3 ATP) ha faticato nel primo set per piegare l’ottimo cinese Wu, che ha alzato bandiera bianca sullo score di 7-6 (5) 6-3. Ancor più complicata la partita per il californiano, contro il cileno Alejandro Tabilo. Lo statunitense l’ha spuntata sullo score di 6-7 (2) 7-6 (6) 6-2, con il sudamericano che ha tantissimo da recriminare per aver gettato alle ortiche un vantaggio di 5-1 nel secondo parziale, con quattro palle match non sfruttate.