America’s Cup oggi, New Zealand-Ineos: orari gara-9 e 10, tv, programma, streaming

Oggi sabato 19 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la quinta giornata della America’s Cup. A Barcellona tutto sembra apparecchiato per la festa di Team New Zealand, che conduce la serie per 6-2 ed è a una sola vittoria dalla conquista del trofeo sportivo più antico del mondo. Ieri pomeriggio i Kiwi hanno tramortito INEOS Britannia dimostrando un’acclarata superiorità dopo gli errori commessi mercoledì e si sono portati a una sola affermazione dall’apoteosi totale.

Peter Burling e compagni sembrano essere in totale controllo della situazione, la barca del Defender ha dimostrato di essere più veloce rispetto ai britannici (come nelle prime quattro regate a senso unico) e ormai i giochi sembrano fatti. La corazzata oceanica può riuscire a difendere il titolo già oggi nel caso in cui riuscisse a imporsi in una delle due regate previste in programma: appuntamento alle ore 14.10 per gara-9, quando gli oceanici entreranno da sinistra e gli uomini di Ben Ainslie da destra nel cancello di partenza.

Attenzione però al vento che potrebbe eventualmente rivoluzionare il programma di giornata e costringere agli ormai consueti slittamenti, cancellazioni, rinvii. A seguire, in caso di vittoria di INEOS Britannia, si disputerà gara-10 (non prima delle ore 15.15): altra eventuale occasione per Team New Zealand per chiudere i conti, senza dover rimandare la contesa alle gara-11 e gara-12 previste domenica 20 ottobre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate di oggi tra Team New Zealand e INEOS Britannia, valide per la America’s Cup. Le due gare in programma saranno trasmesse in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO AMERICA’S CUP OGGI

Sabato 19 ottobre

Ore 14.10 Gara-9: Team New Zealand vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup

A seguire (non prima delle ore 15.15) Eventuale gara-10: INEOS Britannia vs Team New Zealand – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.