America’s Cup, il vento cancella gara-4: scelta la data del recupero, New Zealand-Ineos 3-0

La gara-4 della America’s Cup è stata rinviata a causa del vento troppo leggero: la brezza non superava i 6,5 nodi e, dopo venti minuti di rinvii, si è deciso di annullare la quarta regata della serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Le previsioni meteo non lasciavano sperare in un innalzamento delle folate a Barcellona e così gli organizzatori hanno deciso di non prolungare l’agonia con in mano l’orologio, interrompendo con anticipo la seconda giornata di competizioni.

Team New Zealand resta in vantaggio per 3-0 su INEOS Britannia, dopo che a inizio pomeriggio aveva dominato il terzo confronto. I Kiwi sono apparsi decisamente superiori rispetto ai britannici e sognavano di issarsi sul 4-0, ma il meteo avverso ha spento le aspettative dei detentori della Vecchia Brocca. I britannici respirano e hanno scongiurato, almeno per il momento, il rischio di trovarsi sotto per 0-4 nel testa a testa al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette).

Il comitato di regata ha già comunicato che gara-4 verrà recuperata domani (lunedì 14 ottobre, ore 14.10): le previsioni meteo sembrano essere favorevole, il vento dovrebbe tornare ad alzarsi e dovrebbe proseguire il testa a testa tra il Defender e il Challenger of Record. Peter Burling e compagni sembrano chiaramente superiori, ma attenzione alla possibile reazione da parte dell’equipaggio guidato da Ben Ainslie. Il calendario prevede poi la disputa di gara-5 e gara-6 nella giornata di venerdì 18 ottobre.

CALENDARIO AMERICA’S CUP

Lunedì 14 ottobre

Ore 14.10 Recupero di gara-4: Team New Zealand vs INEOS Britannia

Mercoledì 16 ottobre

Ore 14.10 Gara-5

A seguire Gara-6

PROGRAMMA AMERICA’S CUP OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.