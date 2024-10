A che ora si assegna il Pallone d’Oro oggi? Programma, tv, streaming: due i favoriti

Oggi, lunedì 28 ottobre (diretta streaming su DAZN a partire dalle 18:45), andrà in scena la cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro 2024. Al Théâtre du Châtelet di Parigi, scopriremo a chi sarà consegnato l’ambito premio. Sarà un’edizione particolare per un motivo: Lionel Messi non figura nell’elenco dei giocatori che possono ambire a questo riconoscimento.

L’asso argentino sta vivendo la fase conclusiva della propria carriera in MLS, pur conservando il suo status di fuoriclasse quando è stato chiamato in causa con la maglia dell’Argentina. Si pensi alla conquista della Copa America di quest’anno, con un gol in semifinale contro il Canada.

Il palcoscenico, quindi, spetta ad altri e potrebbero esserci due favoriti. Il duello è tra il Vinicius Junior e Rodri, stando a quanto riportato dai book-makers. Giova ricordare che nell’arrivare a un giudizio definitivo hanno un peso importante le vittorie in competizioni come Europei, la menzionata Copa America e la Champions League, tenendo conto delle prestazioni nell’anno solare ma anche valutando rendimento e risultati della scorsa stagione (dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024).

Visto il successo del Real Madrid nella massima competizione continentale e l’impatto che Vinicius ha avuto in questa competizione, il brasiliano ha possibilità per far suo il Pallone d’Oro. Rodri, centrocampista del Manchester City campione d’Inghilterra, potrebbe essere una valida alternativa. Vero è che in casa del Real si potrebbe guardare anche a Jude Bellingham e al capitano Carvajal, quest’ultimo vittorioso della rassegna continentale per nazioni in Germania.

Guarda la cerimonia del Pallone d’Oro 2024 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La Copa America vinta dall’Argentina ha fatto salire anche le quotazioni di Lautaro Martinez dell’Inter, in un elenco nel quale sono altri quattro i giocatori facenti parte del campionato di Serie A: Hakan Çalhanoğlu dell’Inter, Artem Dovbyk e Mats Hummels della Roma, Ademola Lookman dell’Atalanta.

PALLONE D’ORO 2024 OGGI

Lunedì 28 ottobre

Ore 18:45 Cerimonia di assegnazione del Pallone d’Oro 2024 – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMA PALLONE D’ORO 2024: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN