Youth America’s Cup 2024 oggi in tv: programma 24 settembre, orari Luna Rossa, streaming

Archiviata ieri la fase a gironi, quest’oggi andranno in scena a Barcellona le semifinali della Youth America’s Cup 2024, prima edizione della Coppa America dei giovani (under 25). Il format prevede lo svolgimento di quattro regate di flotta, che stabiliranno (in base alla classifica generale che prende in considerazione tutti i vari piazzamenti) le due protagoniste del Match Race finale in programma giovedì 26 settembre.

L’Italia sogna in grande anche nella competizione giovanile con Luna Rossa, che può contare su un eccezionale tandem di timonieri composto da Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini oltre ai trimmer Federico Colaninno e Rocco Falcone a bordo dell’AC40. L’equipaggio azzurro, dopo aver dominato il gruppo A, punta alla qualificazione per l’ultimo atto e dovrà vedersela nelle regate di semifinale con American Magic, Arena Pathway, Artemis, gli spagnoli del Sail Team BNC e gli australiani di Andoo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali di Youth America’s Cup 2024. Tutte le regate di flotta odierne verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming sul canale Youtube America’s Cup, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO YOUTH AMERICA’S CUP OGGI

Martedì 24 settembre

Ore 14.00 Regate di flotta, semifinali – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA YOUTH AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.