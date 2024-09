Youth America’s Cup 2024: Marco Gradoni la stella, l’equipaggio ai raggi X

Giovedì 17 settembre inizierà ufficialmente la prima edizione della Youth America’s Cup, nuova competizione dedicata agli Under 25 in programma a Barcellona parallelamente alla Louis Vuitton Cup 2024. Protagonisti gli AC40, imbarcazioni già utilizzate dai team di Coppa America nelle regate preliminari di un anno fa che prevedono equipaggi composti da quattro elementi: due timonieri e due trimmer.

Luna Rossa sarà una delle dodici squadre partecipanti alla kermesse giovanile insieme agli altri cinque sodalizi ufficiali dell’America’s Cup (American Magic, New Zealand, Orient Express, Alinghi ed i britannici di Athena Pathway in rappresentanza di Ineos Britannia) e a sei team esterni: gli spagnoli del Sail Team BCN, gli olandesi del Jajo Team DutchSail, i canadesi del Concord Pacific Racing, i tedeschi del Youth AC Team Germany, gli svedesi di Artemis e gli australiani dell’Andoo Team.

Ambizioni importanti per l’Italia, che si affida ad un talento fenomenale come il ventenne romano Marco Gradoni per provare a sbaragliare la concorrenza. Il tre volte campione del mondo Optimist è diventato nel 2019 (a soli 15 anni) il più giovane vincitore di sempre del World Sailor of The Year Award, dimostrandosi competitivo successivamente anche nella classe olimpica 470 Mixed in coppia con Alessandra Dubbini per poi entrare a tempo pieno nel team Luna Rossa Prada Pirelli.

Gradoni aveva ben figurato al timone dell’AC40 italiano insieme a Ruggero Tita nella Preliminary Regatta di Jeddah a fine 2023, mettendo le basi per un possibile percorso da assoluto protagonista in questa prima Youth America’s Cup. Nel roster allargato di Luna Rossa figura un altro nome di spicco della vela olimpica tricolore come Gianluigi Ugolini, due volte vice-campione mondiale Nacra 17, oltre a Guido Gallinaro (proveniente dal circuito dei 69F) e ai trimmer Stefano Dezulian (2° alla Kieler Woche 2023 nel Nacra 17), Federico Colaninno (velista versatile con ottimi risultati in diverse classi) e Rocco Falcone (velista all-round con doppia cittadinanza italiana e antiguo-barbudana).