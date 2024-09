Vuelta a España 2024, Red Bull Bora-Hansgrohe colpita da un’intossicazione alimentare! Si salva Roglic

Incredibile ma vero quello che è accaduto oggi alla Vuelta a España. Primoz Roglic è a un passo dalla conquista della vittoria finale, ma tutto poteva andare a rotoli per il fuoriclasse sloveno. Infatti, all’interno della sua squadra, la Red Bull Bora-Hansgrohe, ben quattro corridori sono stati colpiti da un’intossicazione alimentare.

I quattro corridori che sono stati coinvolti sono Daniel Martinez, Patrick Gamper, Nico Denz e Aleksandr Vlasov e solo il russo ha trovato la forza di arrivare al traguardo finale. Martinez ha concluso la sua corsa a 79 km dal traguardo, Gamper poco dopo, mentre Denz ha provato a tenere duro, ma è arrivato un minuto oltre il tempo massimo.

Secondo la rete spagnola TVE, il tutto sarebbe nato da una cena a base di pesce fatta ieri sera. Coinvolti i quattro corridori e qualche membro dello staff perché, inoltre, è arrivata la notizia di un membro dello staff tecnico della squadra ricoverato in ospedale per salmonellosi.

Primoz Roglic, fortunatamente, non era a quel tavolo, così come Roger Adrià e Florian Lipowitz che hanno tenuto bene insieme allo sloveno durante la tappa del Picón Blanco. Insomma, per una casualità il corridore della Bora poteva perdere l’occasione di vincere la sua quarta Vuelta della carriera.