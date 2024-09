Vuelta a España 2024: Eddie Dunbar trova il bis, Primoz Roglic è virtualmente campione

Ventesima tappa durissima alla Vuelta a España 2024: ci si aspettava grande spettacolo, c’è stato nella frazione chiusa in cima al Picon Blanco, ma non ci sono stati tanti capovolgimenti di fronte in classifica generale. Primoz Roglic ha praticamente messo un piede e mezzo sul gradino più alto del podio, dovrà solo completare l’opera domani a Madrid. A vincere nell’ultima frazione in linea è stato Eddie Dunbar che trova il bis: seconda vittoria parziale per l’uomo della Jayco AlUla che questa volta si impone anticipando i big e non in fuga.

Dieci corridori sono andati all’attacco nella prima fase di gara: Jay Vine e Marc Soler (UAE Team Emirates), Clément Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Marco Frigo (Israel – Premier Tech), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), Sylvain Moniquet (Lotto Dstny), Jack Haig (Team Bahrain – Victorious), Thomas Champion (Cofidis), Carlos Canal (Movistar), Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma).

Ad animare la corsa il solito Soler, che ha provato più volte ad attaccare e si è sfidato a distanza con il compagno di squadra Vine per la maglia dei GPM, con l’australiano a prevalere per due punti. I fuggitivi non hanno avuto spazio perché dietro soprattutto la Soudal-QuickStep è andata a chiudere in vista del Puerto de Los Tornos.

Tra i big il primo a muoversi è stato Pavel Sivakov (UAE Emirates): per il francese una trentina di secondi di margine, per poi essere raggiunto da Eddie Dunbar che a tre chilometri dall’arrivo lo ha staccato. Dal gruppo sono partiti al contrattacco David Gaudu e i primi quattro della classifica generale: Primoz Roglic, Ben O’Connor, Enric Mas e Richard Carapaz, nessuno però è riuscito a chiudere il gap dall’irlandese che ancora una volta è riuscito ad anticipare tutti.

Alle spalle di Dunbar troviamo Mas, Roglic, Carapaz, Berrade ed O’Connor. Non ci sono stati stravolgimenti in classifica generale, il podio andrà a decidersi domani.